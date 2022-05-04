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Домашній пломбір за 5 хвилин – морожениця не потрібна

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 травня, 17:12
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Цукор також не знадобиться, з його функцією впорається згущене молоко. Якщо любите пломбір із шоколадом, додайте трохи і його
Як приготувати пломбір у домашніх умовах
Як приготувати пломбір у домашніх умовах / Фото: instagram.com/svet_4you/

Багато хто скептично ставиться до домашніх рецептів продуктів, які зазвичай купуються в магазині. Мовляв, удома все-таки виходить трохи не так.

Обов'язково спробуйте шоколадну пасту, і ви зміните своє уявлення. І є припущення, що цей домашній пломбір не підведе. Тим паче готується він без морожениці, що зручно.

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У рецепті на каналі MІКС РЕЦЕПТІВ 200 грамів згущеного молока, цю кількість регулюйте на свій смак.

Перед тим, як починати збивати вершки міксером, їх потрібно добре охолодити. Збивати треба акуратно й завжди контролювати консистенцію в процесі, щоб вершки не перетворилися на масло.

Домашній пломбір

Домашній пломбір за 5 хвилин
Домашній пломбір за 5 хвилин / Фото: Pixabay

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Інгредієнти:

  • вершки не менше 33% жирності – 400 г;
  • згущене молоко – 200 г;
  • ванільний цукор – 1 ч. л.

Рецепт домашньої піти для м'яса та овочів знайдете в цьому матеріялі.

Як приготувати:

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  1. У холодні вершки додати ванільних цукор і збивати на невеликій швидкості до м'яких піків. Маса в процесі збивання має збільшитися вдвічі.
  2. Збільшити швидкість і збивати до жорстких стійких піків.
  3. Влити згущене молоко тонким струмком і збивати на мінімальних обертах близько 20 секунд до однорідності. Має бути ніжна маса, яка добре тримає форму та не розтікається.
  4. Викласти в контейнер і залишити до повного заморожування.

У відео побачите, як правильно збивати масу для домашнього пломбіру.

Дуже смачними, а головне корисними виходять у домашніх умовах бульйонні кубики. Деталі тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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