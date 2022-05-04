Домашній пломбір за 5 хвилин – морожениця не потрібна

Багато хто скептично ставиться до домашніх рецептів продуктів, які зазвичай купуються в магазині. Мовляв, удома все-таки виходить трохи не так.
Обов'язково спробуйте шоколадну пасту, і ви зміните своє уявлення. І є припущення, що цей домашній пломбір не підведе. Тим паче готується він без морожениці, що зручно.
У рецепті на каналі MІКС РЕЦЕПТІВ 200 грамів згущеного молока, цю кількість регулюйте на свій смак.
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Перед тим, як починати збивати вершки міксером, їх потрібно добре охолодити. Збивати треба акуратно й завжди контролювати консистенцію в процесі, щоб вершки не перетворилися на масло.
Домашній пломбір
Інгредієнти:
- вершки не менше 33% жирності – 400 г;
- згущене молоко – 200 г;
- ванільний цукор – 1 ч. л.
Рецепт домашньої піти для м'яса та овочів знайдете в цьому матеріялі.
Як приготувати:
- У холодні вершки додати ванільних цукор і збивати на невеликій швидкості до м'яких піків. Маса в процесі збивання має збільшитися вдвічі.
- Збільшити швидкість і збивати до жорстких стійких піків.
- Влити згущене молоко тонким струмком і збивати на мінімальних обертах близько 20 секунд до однорідності. Має бути ніжна маса, яка добре тримає форму та не розтікається.
- Викласти в контейнер і залишити до повного заморожування.
У відео побачите, як правильно збивати масу для домашнього пломбіру.
Дуже смачними, а головне корисними виходять у домашніх умовах бульйонні кубики. Деталі тут.