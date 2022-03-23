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Домашній сир з кефіру – простий та швидкий рецепт

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23 березня, 11:47
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Єдина складність у цьому процесі – іноді помішувати кефір, коли він потрапить на вогонь. Готувати сир потрібно в алюмінієвій каструлі
Домашній сир
Домашній сир / Фото: instagram.com/yuni_yani_/

За наявності молока можна швидко поповнити запаси молочних продуктів. Як зробити вершкове масло максимально швидко – ми розповідали.

У рецепті від української блогерки Оленавісім літрів кефіру, сиру вийшло 1,5 кілограма. Процес приготування однаковий і не залежить від кількості кефіру.

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Готувати сир потрібно в алюмінієвій каструлі. Важливо не перетримати майбутній сир на вогні, інакше він буде твердим.

Домашній сир

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Інгредієнти:

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  • 8 л кефіру.

Тут дізнаєтеся, як зробити домашню сметану з купленого молока.

Як приготувати:

  1. Зібрати сметану з поверхні кефіру. Перелити кефір у каструлю.
  2. Поставити на середній вогонь та періодично перемішувати кефір, щоб він рівномірно прогрівався.
  3. Нагрівати до температури, коли сироватка стане дуже гарячою. Накрити кришкою і дати охолонути.
  4. Процідити сир через сито або марлю. Залишити на кілька годин, щоб стікала сироватка.

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