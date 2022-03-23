Домашній сир з кефіру – простий та швидкий рецепт

За наявності молока можна швидко поповнити запаси молочних продуктів. Як зробити вершкове масло максимально швидко – ми розповідали.
У рецепті від української блогерки Оленавісім літрів кефіру, сиру вийшло 1,5 кілограма. Процес приготування однаковий і не залежить від кількості кефіру.
Готувати сир потрібно в алюмінієвій каструлі. Важливо не перетримати майбутній сир на вогні, інакше він буде твердим.
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Домашній сир
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Інгредієнти:
- 8 л кефіру.
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Як приготувати:
- Зібрати сметану з поверхні кефіру. Перелити кефір у каструлю.
- Поставити на середній вогонь та періодично перемішувати кефір, щоб він рівномірно прогрівався.
- Нагрівати до температури, коли сироватка стане дуже гарячою. Накрити кришкою і дати охолонути.
- Процідити сир через сито або марлю. Залишити на кілька годин, щоб стікала сироватка.