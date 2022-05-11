Домашній зефір з фруктовим пюре – рецепт, який вийде з першого разу

Найсмачніший зефір виходить, коли замість ароматизаторів додається натуральне пюре з ягід або фруктів. Як зробити яблучне, ми розповідали.
У цьому рецепті використовують пюре із замороженої полуниці, тому зефір вийде ніжно-рожевого кольору.
І що набагато полегшує процес приготування саме цього зефіру так це те, що термометр не знадобиться.
За рахунок того, що агар-агар швидко стабілізується, зефір після відсадки буде готовий за 30-40 хвилин максимум. Але краще дати йому підсохнути кілька годин.
Рецепт з каналу Yuliya Small.
Домашній зефір на желатині
Інгредієнти:
- 80 г води;
- 270 г цукру;
- 8 г агар-агару (силою 900);
- 200 г пюре;
- 3 яєчні білки;
- 1/3 ч. л. лимонної кислоти;
- дрібка солі;
- 50 г цукру.
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Як приготувати:
- Підготувати кондитерський мішок.
- У сотейнику з товстим дном поєднати воду, 270 г цукру, агар-агар, пюре.
- До білків додати лимонну кислоту, сіль, 50 г цукру.
- Суміш з пюре поставити на середній вогонь. Коли з'являться великі міхури, почати збивати білки на середній швидкості до м'якої піни.
- До білків частинами ввести 50 г цукру та збивати до стійких піків.
- Пюре постійно помішувати та після закипання варити 4-5 хвилин. Зняти з вогню, активно перемішати. Гарячий сироп влити до збитих білків. Міксер має збивати на швидкості вище середньої.
- Збивати на максимальній швидкості близько двох хвилин.
- Перекласти в кондитерський мішок і відсадити на застелене деко.
Усі тонкощі приготування домашнього зефіру дивіться в ролику.
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