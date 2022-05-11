Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза

Начинки для піци

Корисний сніданок

Без цукру та борошна

Оладки з капусти

Повітряне пюре

Ситна вечеря
СЬОГОДНІ Їжа

Домашній зефір з фруктовим пюре – рецепт, який вийде з першого разу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 травня, 11:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Аага-агар потрібен силою 900. Готується цей зефір за допомогою звичайного міксера, термометр не знадобиться
Простий рецепт домашнього зефіру
Простий рецепт домашнього зефіру

Найсмачніший зефір виходить, коли замість ароматизаторів додається натуральне пюре з ягід або фруктів. Як зробити яблучне, ми розповідали.

У цьому рецепті використовують пюре із замороженої полуниці, тому зефір вийде ніжно-рожевого кольору.

Реклама

І що набагато полегшує процес приготування саме цього зефіру так це те, що термометр не знадобиться.

За рахунок того, що агар-агар швидко стабілізується, зефір після відсадки буде готовий за 30-40 хвилин максимум. Але краще дати йому підсохнути кілька годин.

Рецепт з каналу Yuliya Small.

Реклама

Домашній зефір на желатині

Зефір у домашніх умовах
Зефір у домашніх умовах

Інгредієнти:

  • 80 г води;
  • 270 г цукру;
  • 8 г агар-агару (силою 900);
  • 200 г пюре;
  • 3 яєчні білки;
  • 1/3 ч. л. лимонної кислоти;
  • дрібка солі;
  • 50 г цукру.

Економний рецепт домашньої шоколадної пасти знайдете тут.

Реклама

Як приготувати:

  1. Підготувати кондитерський мішок.
  2. У сотейнику з товстим дном поєднати воду, 270 г цукру, агар-агар, пюре.
  3. До білків додати лимонну кислоту, сіль, 50 г цукру.
  4. Суміш з пюре поставити на середній вогонь. Коли з'являться великі міхури, почати збивати білки на середній швидкості до м'якої піни.
  5. До білків частинами ввести 50 г цукру та збивати до стійких піків.
  6. Пюре постійно помішувати та після закипання варити 4-5 хвилин. Зняти з вогню, активно перемішати. Гарячий сироп влити до збитих білків. Міксер має збивати на швидкості вище середньої.
  7. Збивати на максимальній швидкості близько двох хвилин.
  8. Перекласти в кондитерський мішок і відсадити на застелене деко.

Усі тонкощі приготування домашнього зефіру дивіться в ролику.

А тут читайте, як зробити корисні бульйонні кубики з куркою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Чи використовуєте щавель у стравах?
Готувати
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити крохмаль?
Вівсянка
Вівсянка
Борошно
Борошно
Яйця
Яйця
1 /2
Ще продукти
Секрети свіжості
Як зберігати зелень?
Дізнатися
Лайфхак тижня
Домашній пломбір
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти