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Домашня пахлава від Лізи Глінської – простий рецепт з медом та волоськими горіхами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 червня, 12:13
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Важливо тонко розкачати тісто – завтовшки до пів сантиметра. Потім перекладіть його на чистий рушник і залиште на 30 хвилин, тісто має трохи просохнути
Як приготувати домашню пахлаву за рецептом Лізи Глінської
Як приготувати домашню пахлаву за рецептом Лізи Глінської / Фото: Колаж: Сьогодні,

Уже зрозуміло, що домашня пахлава – затратна за часом справа, на відміну від швидких цукерок. Але якщо ви вважаєте себе шанувальником східних солодощів, то витрачений час справдиться.

Коли тісто буде розкачане, йому треба полежати пів години. Воно пришерхне, просохне – отримаємо шарувату пахлаву. Потім треба згорнути його в рулет і нарізати на порції.

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Ліза Глінська радить перевірити температуру олії перед смаженням. Киньте в неї шматочок тіста, щоби переконатися, що вона добре розігрілася.

У пахлаву, точніше сироп, обов'язково додають кардамон. Якщо він є, додайте кілька зернят.

Домашня пахлава

Домашня пахлава
Домашня пахлава

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Інгредієнти на 24 штуки:

  • 0,5 склянки молока;
  • 100 г вершкового масла 82%;
  • 2 яйця;
  • 15 ст. л. борошна з гіркою;
  • дрібка солі.

Для сиропу:

  • 5 ст. л. меду;
  • 1,5 склянки води;
  • 1,5 склянки цукру;
  • 0,5 склянки обсмажених горіхів.

Як приготувати:

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  1. Розтопити вершкове масло, змішати з молоком, додати яйця і перемішати.
  2. Додати сіль, борошно, замісити тісто. Обгорнути харчовою плівкою та залишити на 30 хвилин у кімнатній температурі.
  3. Розділити на 2 частини, розкачати на присипаній борошном поверхні. Завтовшки тісто має бути до 0,5 мм.
  4. Перекласти тісто на чистий рушник на 30 хвилин, щоб тісто пришерхло.
  5. Згорнути в рулет завширшки 3-4 см. Край тіста намочити водою, щоб він склеївся. Нарізати рулет навскіс завтовшки 1-2 см. Розгорнути кожен шматочок у вигляді пахлави.
  6. Обсмажити в рафінованій олії, перевертаючи.
  7. Викласти на паперовий рушник, щоб всоталася зайва олія.
  8. Попередньо обсмажити горіхи в духовці з температурою 170 градусів, 10-15 хвилин.
  9. У сотейнику змішати воду, цукор, мед. Прогріти, щоб розчинився цукор.
  10. Перелити сироп і опустити пахлаву. Присипати подрібненими волоськими горіхами.

Як формує свою пахлаву Ліза Глінська – можна подивитися нижче.

Не пропустіть рецепт домашнього морозива, морожениця йому не потрібна.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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