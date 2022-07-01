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Деруни з твердим сиром та кропом – рецепт хрумкого сніданку (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 липня, 07:03
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Цибуля з картоплею труться або перебиваються в блендері разом. Потім зайву рідину слід процідити. Кропу для цього сніданку не шкодуйте
Хрумкі драники на сніданок
Хрумкі драники на сніданок / Фото: Колаж: Сьогодні

Деруни – ситна, недорога та наша улюблена їжа. Доволі часто зустрічаються рецепти, коли їх пропонують запекти під сметаною.

Фудблогерка picantecooking.com навпаки радить добре обсмажити їх на сковороді, щоб вони хрумтіли та ще були зі смаком сиру та кропу.

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Усе вийде ідеально, якщо ретельно процідити подрібнену картоплю та смажити деруни на добре розігрітій олії.

Деруни з твердим сиром та кропом

Деруни з твердим сиром та кропом
Деруни з твердим сиром та кропом

Інгредієнти:

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  • 700 г картоплі, почистити, нарізати;
  • 1 яйце;
  • 1 цибулина, почистити, розрізати на 4 частини;
  • 50 г борошна;
  • 200 г улюбленого напівтвердого або твердого сиру, натерти;
  • половина пучка кропу, не надто дрібно посікти;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Картоплю, цибулю та сіль помістити в чашу блендера та збити до однорідності. Додати яйце та ще раз збити.
  2. Половину маси викласти на дрібне сито та відцідити зайву рідину. Те, що залишиться в ситі, перекласти в глибоку миску. Те саме зробити з другою половиною маси.
  3. Додати в картоплю сир, кріп і борошно й ретельно перемішати.
  4. У великій сковороді, на середньому вогні, добре розігріти олію, у такій кількості, щоб дно сковорідки було повністю покрите.
  5. Смажити, не перевертаючи, доки низ добре підрум'яниться. Перевернути на інший бік і смажити до готовності, доки й інший бік не буде глибокого бурштинового відтінку.
  6. Перекласти деруни на тарілку, застелену паперовим рушником.

На Закарпатті до сніданку готують панський дерун з куркою або грибами.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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