Дріжджове тісто – як правильно зберігати в холодильнику і морозилці

У холодильнику домашнє дріжджове тісто за температури +3 градуси може зберігається до 48 годин, у морозилці, якщо не допускати перепаду температур, воно збережеться не більше трьох місяців

Дріжджове тісто краще розморожувати за кімнатної температури, присипавши його борошном / Фото: Depositphotos

Коли ви купуєте готове тісто, то на упаковці вказані термін і умови зберігання. Зрозуміло, що таке тісто може зберігатися максимально довго. Щодо домашнього, то з ним треба бути дуже уважними. Якщо тісту щось не сподобається, то воно просто не перетвориться на смачну випічку, яку ми отримуємо з тільки замішаного. Втім, це стосується будь-яких продуктів та їхнього зберігання, і сиру зокрема. Як потрібно підготувати домашнє дріжджове тісто до холодильника і морозилки – читайте нижче.

Правила зберігання домашнього дріжджового тіста в холодильнику

Тісто має зберігатися у великому контейнері / Фото: centralmarket.com

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Цей метод треба використовувати, якщо ви хочете потримати тісто в холодильнику не більше доби. Тісто, яке вже підійшло, потрібно добре перемішати, щоб максимально позбутися кисню.

Якщо тіста багато, то його варто розділити на порції, сформувати кулю і трохи змастити олією. Потім взяти ємність – вона має бути більше об'єму тіста в кілька разів, помістити продукт туди і закрити плівкою.

У плівці потрібно зробити невеликий отвір, щоб тісто дихало.

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Коли тісто потрібно зберегти якомога довше, а саме на дві доби, то робимо з ним те ж саме, тільки помістити його потрібно не в ємність, а в пакет.

Слідкуйте, щоби пакет не був маленьким, адже хоч і повільно, але тісто продовжуватиме підніматися. З маленького пакету воно може прорватися назовні.

Зберігати дріжджове тісто потрібно ближче до задньої стінки холодильника, температура має бути не вище +3 градусів.

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Але пам'ятаємо, що після двох діб у холодильнику може трапитися так, що випічка з такого тіста підніметься не так, як хотілося б.

Правила зберігання домашнього дріжджового тіста в морозильнику

Тісту для заморозки надайте приплющену форму / Фото: instagram.com/nooraini.mohdnoor/

Спочатку потрібно запам'ятати, що таке тісто може зберігатися трохи більше двох місяців за стабільної температури -16 градусів. Довше цього терміну зберігати не варто. Знову ж через те, що в більшості випадків пухка випічка з нього навряд чи вийде.

Отже, потрібно максимально перемісити тісто, щоб випустити кисень. Потім розділити на порційні частини і надати їм приплющеної форми. Так ви заощадите місце в холодильнику.

Перед заморожуванням тісто можна охолодити в холодильнику, поклавши його туди на 30 хвилин.

Пакет або ємність для тіста варто трохи притрусити борошном, потім при розморожуванні буде легше його діставати.

Як бачимо, прості правила допоможуть продовжити життя дріжджового тіста, якщо його вийшло більше, ніж потрібно.

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