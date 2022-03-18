Дутий омлет з одного яйця, але нагодувати можна чотирьох – рецепт чудового сніданку

До збитого із сіллю яйця потрібно додати трохи борошна й молока. Омлет обсмажується з двох боків

Дутий омлет / Фото: Pinterest

Кількість рецептів для омлету перевалює за сотні. Є вони у кожній країні, свої особливі. Поживний омлет з беконом та чорним хлібом при подачі готують у Данії.

Цей скромний, без додаткових інгредієнтів. Рецепт редакційний і з одного яйця його виходить багато.

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Дутий омлет

Інгредієнти:

яйце;

молоко – 4 ст. л.;

борошно – 2 ст. л.;

сіль – за смаком.

Рецепт денверського омлету із США дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

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