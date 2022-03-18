Дутий омлет з одного яйця, але нагодувати можна чотирьох – рецепт чудового сніданку

Дутий омлет / Фото: Pinterest
Кількість рецептів для омлету перевалює за сотні. Є вони у кожній країні, свої особливі. Поживний омлет з беконом та чорним хлібом при подачі готують у Данії.
Цей скромний, без додаткових інгредієнтів. Рецепт редакційний і з одного яйця його виходить багато.
Дутий омлет
Інгредієнти:
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- яйце;
- молоко – 4 ст. л.;
- борошно – 2 ст. л.;
- сіль – за смаком.
Рецепт денверського омлету із США дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Яйце збити із сіллю, додати молоко, перемішати.
- Додати борошно. Добре перемішати виделкою, щоб не було грудочок. Можна додати трохи води.
- Сковороду розігріти, прогріти олію. Вилити суміш. Готувати близько 2 хвилин. Перевернути на інший бік і смажити до готовності.