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Дутий омлет з одного яйця, але нагодувати можна чотирьох – рецепт чудового сніданку

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МаленькийСереднійВеликий
18 березня, 07:01
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До збитого із сіллю яйця потрібно додати трохи борошна й молока. Омлет обсмажується з двох боків
Дутий омлет
Дутий омлет / Фото: Pinterest

Кількість рецептів для омлету перевалює за сотні. Є вони у кожній країні, свої особливі. Поживний омлет з беконом та чорним хлібом при подачі готують у Данії.

Цей скромний, без додаткових інгредієнтів. Рецепт редакційний і з одного яйця його виходить багато.

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Дутий омлет

Інгредієнти:

  • яйце;
  • молоко – 4 ст. л.;
  • борошно – 2 ст. л.;
  • сіль – за смаком.

Рецепт денверського омлету із США дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

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  1. Яйце збити із сіллю, додати молоко, перемішати.
  2. Додати борошно. Добре перемішати виделкою, щоб не було грудочок. Можна додати трохи води.
  3. Сковороду розігріти, прогріти олію. Вилити суміш. Готувати близько 2 хвилин. Перевернути на інший бік і смажити до готовності.

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