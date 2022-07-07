Два десерти із сезонними ягодами, які можна їсти на ніч (фото)

Жирність кисломолочного сиру вибирайте за своїм смаком. Якщо він буде зернистим, його треба перетерти. В один з цих десертів, крім ягід, знадобляться курага та горіхи

Рецепти десертів без випічки із сезонними ягодами

Коли сезон ягід, не треба лінуватися, а тішити себе класними десертами. Причому такими, що не псують фігуру. Це можуть бути різні сорбети або наші улюблені сирні.

У цих двох рецептах використовується чорна смородина. Ягоди можуть бути будь-якими. Якщо хочеться трохи підсолодити, візьміть трохи меду.

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Для сирного крему від української фудблогерки cooking_by_yanaпотрібна сметана.

У десерті за рецептом tatasokol2020 є основа. Для неї потрібні горіхи та курага.

Сирний десерт без випічки з ягодами та сухофруктами

Сирний десерт без випічки з ягодами та сухофруктами

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Інгредієнти:

горіхи, курага – по 40 г.

Для крему:

кисломолочний сир – 150 г;⠀

молоко – 50 г;

чорна смородина – 50 г;

курага – 40 г;

желатин – 5 г.

Як приготувати:

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Для основи горіхи подрібнити в крихту в блендері. Курагу заздалегідь замочити. Додати до горіхів та подрібнити. Для сирного шару в гарячому молоці розчинити желатин, не доводячи до кипіння. У блендері збити сир зі смородиною, курагою. Потім додати молочну суміш та ще раз збити. Форму застелити харчовою плівкою. Викласти основу, а потім сирну масу. Поставити в холодильник до застигання.

Сирний крем з ягодами

Сирний крем з ягодами

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 200 г;

сметана – 2 ст. л.;

ягоди;

цукрова пудра або мед;

ванілін.

Як приготувати:

Сир, сметану, цукрову пудру (або мед) збити занурювальним блендером. Збити в пюре трохи ягід. У ємності викласти шар сирного крему, шар ягідного пюре та знову сирний крем. Прикрасити ягодами.

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