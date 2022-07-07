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Два десерти із сезонними ягодами, які можна їсти на ніч (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 липня, 17:04
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Жирність кисломолочного сиру вибирайте за своїм смаком. Якщо він буде зернистим, його треба перетерти. В один з цих десертів, крім ягід, знадобляться курага та горіхи
Рецепти десертів без випічки із сезонними ягодами
Рецепти десертів без випічки із сезонними ягодами

Коли сезон ягід, не треба лінуватися, а тішити себе класними десертами. Причому такими, що не псують фігуру. Це можуть бути різні сорбети або наші улюблені сирні.

У цих двох рецептах використовується чорна смородина. Ягоди можуть бути будь-якими. Якщо хочеться трохи підсолодити, візьміть трохи меду.

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Для сирного крему від української фудблогерки cooking_by_yanaпотрібна сметана.

У десерті за рецептом tatasokol2020 є основа. Для неї потрібні горіхи та курага.

Сирний десерт без випічки з ягодами та сухофруктами

Сирний десерт без випічки з ягодами та сухофруктами
Сирний десерт без випічки з ягодами та сухофруктами

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Інгредієнти:

  • горіхи, курага – по 40 г.

Для крему:

  • кисломолочний сир – 150 г;⠀
  • молоко – 50 г;
  • чорна смородина – 50 г;
  • курага – 40 г;
  • желатин – 5 г.

Як приготувати:

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  1. Для основи горіхи подрібнити в крихту в блендері. Курагу заздалегідь замочити. Додати до горіхів та подрібнити.
  2. Для сирного шару в гарячому молоці розчинити желатин, не доводячи до кипіння.
  3. У блендері збити сир зі смородиною, курагою. Потім додати молочну суміш та ще раз збити.
  4. Форму застелити харчовою плівкою. Викласти основу, а потім сирну масу.
  5. Поставити в холодильник до застигання.

Сирний крем з ягодами

Сирний крем з ягодами
Сирний крем з ягодами

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир – 200 г;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • ягоди;
  • цукрова пудра або мед;
  • ванілін.

Як приготувати:

  1. Сир, сметану, цукрову пудру (або мед) збити занурювальним блендером.
  2. Збити в пюре трохи ягід.
  3. У ємності викласти шар сирного крему, шар ягідного пюре та знову сирний крем.
  4. Прикрасити ягодами.

Як не зіпсувати полуницю в шоколаді та рецепт – дізнаєтесь тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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