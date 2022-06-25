Два рецепти варення із шовковиці – густого та як соус (відео)

Найчастіше руки до варення із шовковиці не доходять. Усе на користь малини та різних заготівель з полуниці.
Треба виправляти цю несправедливість. Гарне шовковичне варення буде дуже доречним до чаю взимку. А от соус можна подавати до птиці та свинини. Так практикують у Туреччині.
Очевидну солодкість варення відтінять сік і шкірка лимона.
У густе варення від Турецькі рецепти від Олени Драган потрібні сік лимона або лимонна кислота.
Для варення, як соус, за рецептом liusya_knysh з ягоди потрібно отримати сік у будь-який зручний спосіб, ретельно його процідивши. На літр соку потрібно 700-800 грамів цукру.
Варення із шовковиці, як соус
Інгредієнти:
- шовковиця – 1,5 кг;
- цукор – 700-800 г;
- сік та шкірка одного лимона.
Як приготувати:
- Вичавити сік із шовковиці, ретельно процідити.
- Вилити в каструлю з товстим дном, дати закипіти.
- Додати цукор, готувати, помішуючи, 30-40 хвилин. Влити сік лимона та дрібно нарізану шкірку.
- Варити 10 хвилин на повільному вогні, прибрати шкірку та розлити в банки.
Варення із шовковиці
Інгредієнти:
- шовковиця – 1 кг;
- цукор – 800 г;
- сік і шкірка одного лимона.
Як приготувати:
- Ягоди вимити, скласти у каструлю, пересипаючи цукром.
- Готувати на повільному вогні, перемішуючи знизу догори, довести до кипіння. Варити 30-40 хвили.
- Вичавити сік одного лимона. Залишити.
- Додати шкірку та продовжувати варити до потрібної густини.
- Шкірку прибрати, влити сік лимона та готувати ще кілька хвилин.
- Розлити по стерилізованих банках.
Детальніше про це варення дивіться у відео.
Рецепт помідорів у власному соку, для яких практично не потрібна сіль, знайдете тут.