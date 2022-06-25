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Два рецепти варення із шовковиці – густого та як соус (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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25 червня, 16:25
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Для густого варення хвостики ягоди відривати необов'язково, для варення-соусу сік шовковиці ретельно проціджується. Потрібні кілька лимонів
Рецепти варення з шовковиці
Рецепти варення з шовковиці

Найчастіше руки до варення із шовковиці не доходять. Усе на користь малини та різних заготівель з полуниці.

Треба виправляти цю несправедливість. Гарне шовковичне варення буде дуже доречним до чаю взимку. А от соус можна подавати до птиці та свинини. Так практикують у Туреччині.

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Очевидну солодкість варення відтінять сік і шкірка лимона.

У густе варення від Турецькі рецепти від Олени Драган потрібні сік лимона або лимонна кислота.

Для варення, як соус, за рецептом liusya_knysh з ягоди потрібно отримати сік у будь-який зручний спосіб, ретельно його процідивши. На літр соку потрібно 700-800 грамів цукру.

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Варення із шовковиці, як соус

Варення із шовковиці, як соус
Варення із шовковиці, як соус

Інгредієнти:

  • шовковиця – 1,5 кг;
  • цукор – 700-800 г;
  • сік та шкірка одного лимона.

Як приготувати:

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  1. Вичавити сік із шовковиці, ретельно процідити.
  2. Вилити в каструлю з товстим дном, дати закипіти.
  3. Додати цукор, готувати, помішуючи, 30-40 хвилин. Влити сік лимона та дрібно нарізану шкірку.
  4. Варити 10 хвилин на повільному вогні, прибрати шкірку та розлити в банки.

Варення із шовковиці

Варення з шовковиці з лимоном
Варення з шовковиці з лимоном

Інгредієнти:

  • шовковиця – 1 кг;
  • цукор – 800 г;
  • сік і шкірка одного лимона.

Як приготувати:

  1. Ягоди вимити, скласти у каструлю, пересипаючи цукром.
  2. Готувати на повільному вогні, перемішуючи знизу догори, довести до кипіння. Варити 30-40 хвили.
  3. Вичавити сік одного лимона. Залишити.
  4. Додати шкірку та продовжувати варити до потрібної густини.
  5. Шкірку прибрати, влити сік лимона та готувати ще кілька хвилин.
  6. Розлити по стерилізованих банках.

Детальніше про це варення дивіться у відео.

Рецепт помідорів у власному соку, для яких практично не потрібна сіль, знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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