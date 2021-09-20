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Джем з бекону – рецепт закуски, яка посилить смак сиру, м'ясних страв і теплих салатів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
20 вересня, 16:28
В закладинки
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Підійде не тільки бекон, а й копчена грудинка. В Ірландії у джем додають трохи темного пива або віскі, але можна обійтися міцною кавою, як у цьому рецепті
Беконовий джем
Беконовий джем / Фото: instagram.com/thelowcarbcontessa/

Якщо ви вперше чуєте про цей рецепт і вам він здається злегка дивним, то, швидше за все, ця реакція на саму назву. Адже джем асоціюється з усім солодким, що можна придумати, але ніяк не з беконом. А от в Ірландії такий джем можна купити в магазині. Подавати його потрібно до крекерів або грінок, до сиру або картопляного пюре та й просто намазувати на хліб. І якщо ми навчилися в прямому сенсі слова солити лимони, то чому б не навчитися готувати беконовий джем або джем з бекону.

Беконовий джем

Інгредієнти:

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  • 350 г копченого бекону або грудинки;
  • 1 велика цибулина;
  • 3 зуб. часнику;
  • 100 г цукру;
  • 1 ст. л. меду;
  • 200 г натуральної міцної кави або темного пива;
  • 100 г червоного винного оцту (можна менше).

Спосіб приготування:

  1. Бекон нарізати дрібно і обсмажити на сковороді. Жир має трохи витопитися, а сам бекон підрум'янитися. Витягніть бекон і покладіть у тарілку.
  2. Цибулю нарізати дрібно, часник пропустити через прес і обсмажити в жирі з-під бекону. Додати цукор і мед, готувати до карамелізації цукру.
  3. Акуратно влити в сковороду каву і оцет, тушкувати 5-7 хвилин. Повернути бекон у сковороду.
  4. Готувати, доки рідина не випарується вдвічі. Остудити і подрібнити в блендері.
  5. Зберігати в стерилізованих банках у холодильнику.

Рецепт кисло-солодкого експрес-маринаду для баклажанів знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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