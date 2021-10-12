Джем з лимоном і розмарином, варення з горіхами і повидло з корицею – 3 заготівлі з груш на зиму

Для варення з горіхами потрібні дрібні груші, вони готуватимуться цілими. Для повидла краще використовувати палички кориці, а джем з лимоном і розмарином можна подавати не тільки до млинців, а й до сиру

Рецепти заготівель на зиму з груш / Фото: Depositphotos

Мабуть, з груш виходить найкрасивіше та найароматніше варення. Позмагатися в цьому можуть хіба що заготівлі зі слив. До цієї бурштинової або жовтої смакоти, в процесі приготування, можна додати лимон, корицю або горіхи – буде краще. Джем з розмарином – не тільки до млинців і для випічки, його можна подати до різних видів сиру або до шинки.

Грушевий джем з лимоном і розмарином

Грушевий джем з лимоном і розмарином / Фото: instagram.com/konditer_kate/

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Інгредієнти:

Груші – 1,5 кг

Цукор – 850 г

Цедра і сік 1 лимона

Розмарин свіжий – гілочка

Як приготувати:

Груші почистити, порізати дольками, засипати цукром, додати цедру і сік лимона, дати настоятися 30-45 хвилин. Довести до кипіння, зняти піну, варити 5 хвилин і дати охолонути. Ще раз довести до кипіння і варити 5 хвилин. Додати розмарин і варити 30-40 хвилин на повільному вогні. Пробити блендером і розлити по стерилізованих банках.

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Грушеве варення з волоським горіхом

Грушеве варення з волоським горіхом / Фото: instagram.com/maximovarisha/

Інгредієнти:

Груші, цукор – по 1 кг

Волоські горіхи – 100 г

Як приготувати:

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Очищені груші засипати цукром і залишити на добу. Проварити на повільному вогні 20 хвилин. Дати охолонути. Горіхи залити водою на 3-4 години, періодично міняючи воду. Додати горіхи до груш і проварити 20 хвилин. Залишити на кілька годин. Проварити утретє і розлити по стерилізованих банках.

Грушеве повидло з корицею

Грушеве повидло з корицею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Груші – 1 кг

Цукор – 800 г

Кориця – 1-2 палички

Кисле яблуко

Як приготувати: