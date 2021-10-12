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Джем з лимоном і розмарином, варення з горіхами і повидло з корицею – 3 заготівлі з груш на зиму

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
12 жовтня, 14:21
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Для варення з горіхами потрібні дрібні груші, вони готуватимуться цілими. Для повидла краще використовувати палички кориці, а джем з лимоном і розмарином можна подавати не тільки до млинців, а й до сиру
Рецепти заготівель на зиму з груш
Рецепти заготівель на зиму з груш / Фото: Depositphotos

Мабуть, з груш виходить найкрасивіше та найароматніше варення. Позмагатися в цьому можуть хіба що заготівлі зі слив. До цієї бурштинової або жовтої смакоти, в процесі приготування, можна додати лимон, корицю або горіхи – буде краще. Джем з розмарином – не тільки до млинців і для випічки, його можна подати до різних видів сиру або до шинки.

Грушевий джем з лимоном і розмарином

Грушевий джем з лимоном і розмарином
Грушевий джем з лимоном і розмарином / Фото: instagram.com/konditer_kate/

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Інгредієнти:

  • Груші – 1,5 кг
  • Цукор – 850 г
  • Цедра і сік 1 лимона
  • Розмарин свіжий – гілочка

Як приготувати:

  1. Груші почистити, порізати дольками, засипати цукром, додати цедру і сік лимона, дати настоятися 30-45 хвилин.
  2. Довести до кипіння, зняти піну, варити 5 хвилин і дати охолонути. Ще раз довести до кипіння і варити 5 хвилин.
  3. Додати розмарин і варити 30-40 хвилин на повільному вогні. Пробити блендером і розлити по стерилізованих банках.

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Грушеве варення з волоським горіхом

Грушеве варення з волоським горіхом
Грушеве варення з волоським горіхом / Фото: instagram.com/maximovarisha/

Інгредієнти:

  • Груші, цукор – по 1 кг
  • Волоські горіхи – 100 г

Як приготувати:

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  1. Очищені груші засипати цукром і залишити на добу. Проварити на повільному вогні 20 хвилин. Дати охолонути.
  2. Горіхи залити водою на 3-4 години, періодично міняючи воду.
  3. Додати горіхи до груш і проварити 20 хвилин. Залишити на кілька годин.
  4. Проварити утретє і розлити по стерилізованих банках.

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Грушеве повидло з корицею

Грушеве повидло з корицею
Грушеве повидло з корицею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Груші – 1 кг
  • Цукор – 800 г
  • Кориця – 1-2 палички
  • Кисле яблуко

Як приготувати:

  1. У груш видалити шкірку й серцевину, нарізати невеликими скибочками. Так само нарізати яблуко.
  2. Засипати половиною цукру і залишити на 30 хвилин.
  3. Додати паличку кориці й довести до кипіння. Проварити кілька хвилин.
  4. Поступово додаючи цукор, варити на повільному вогні ще 5-7 хвилин. Корицю дістати.
  5. Остудити і збити блендером. Розлити по стерилізованих банках.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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