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Фаршироване куряче філе на день народження – гості будуть у захваті

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
11 листопада, 11:44
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У філе потрібно зробити так звані кишені, що заповнюються смачними начинками. Це можуть бути печериці з моцарелою, твердий сир та помідори, курага
Фаршироване куряче філе - рецепти на день народження
Фаршироване куряче філе - рецепти на день народження / Фото: Depositphotos

Принцип цього варіянту приготування філе – зробити в ньому надріз, начинити інгредієнтами, що ідеально поєднуються, і запекти в духовці. М'ясо для соковитості можна попередньо замаринувати.

Для рецепта від tanyaptica потрібно два види сиру, вершковий і твердий, і зелень. Куряче філе з грибами від ol_4ik начиняється моцарелою та помідрами чері.

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Філе з курагою – редакційний рецепт, крім кураги, потрібно трохи абрикосового джему. Якщо джем буде надто солодким, додайте до нього лимонний сік.

Куряче філе з грибами та моцарелою

Куряче філе з грибами та моцарелою
Куряче філе з грибами та моцарелою / Фото: instagram.com/ol_4ik/

Інгредієнти:

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  • 1 кг куряче філе;
  • 300 г печериці обсмажені;
  • 8 шт. чері;
  • моцарела – за смаком.

Для заливки:

  • 50 мл оливкової олії;
  • 1 ч. л. сушеного базиліку;
  • 3-4 зубчики часнику;
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Філе помити, обсушити, зробити надріз для кишені. Додати спеції, сіль, перець.
  2. Викласти в кишеню печериці та трохи подрібнених помідорів, посипати тертим сиром. Викласти на пермгамент. Інші помідори (цілі) викласти навколо м'яса.
  3. Для заправки змішати олію, подрібнений часник, сіль, перець та базилік. Полити заправкою курку.
  4. Випікати за 200 градусів близько 40-50 хвилин.

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Куряче філе з сиром та зеленню

Куряче філе з сиром та зеленню
Куряче філе з сиром та зеленню / Фото: instagram.com/tanyaptica

Інгредієнти:

  • 300 г курячого філе;
  • 50 г вершкового сиру;
  • 30 г твердого сиру;
  • 50 г помідорів;
  • зелень, спеції.

Як приготувати:

  1. Помідор та зелень дрібно порізати, перетерти виделкою з вершковим сиром до однорідності. Додати спеції.
  2. Куряче філе надрізати, зробивши кишеню, вона має опинитися нагорі. Помістити начинку.
  3. Твердий сир натерти. Посипати зверху на кишеню. Викласти на пергамент і випікати за 180 градусів до готовності.

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Куряче філе з курагою

Куряче філе з курагою
Куряче філе з курагою / Фото: instagram.com/nordic_garden/

Інгредієнти:

  • 4 курячих філе;
  • 200 г кураги;
  • 2 ст. л. абрикосового джему;
  • 1 ч. л. зернистої гірчиці;
  • 0,5 ч. л. порошку карі;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Замочити курагу у гарячій воді на пів години. Злити рідину та дрібно нарізати. Приправити карі та перцем.
  2. У кожній грудинці зробити кишеню, розрізавши м'якоть у верхній третині грудок.
  3. Розкласти суміш із кураги зі спеціями.
  4. Духовку розігріти до 200 градусів.
  5. Змішати підігрітий абрикосовий джем, гірчицю, сіль та оливкову олію. Змастити джемом філе.
  6. Запікати 25-30 хвилин до рум'яності.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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