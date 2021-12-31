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Фаршировані яйця "Смугастики" – рецепт яскравої закуски на Новий рік-2022

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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31 грудня, 13:01
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Смугастими ці яйця зроблять нарізані півкільцями маслинами, а оранжевими – терта варена морква. Для начинки потрібні жовтки та печінка тріски
Фаршировані яйця "Полосатики"
Фаршировані яйця "Полосатики" / Фото: instagram.com/iamcookru/

На новорічних закусках, холодних і гарячих – лежить велика відповідальність. Саме з них починає складатися загальна картина святкового столу.

Ці помаранчеві фаршировані яйця чудово впораються зі своїм завданням та прикрасять стіл безумовно. Тим паче вони повторюють забарвлення тигра, символа Нового року-2022.

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У рецепті від iamcookru жовтки потрібно з'єднати з печінкою тріски, а прикрасити закуску вареною морквою та маслинами.

Фаршировані яйця "Смугастики"

Інгредієнти:

  • Яйця – 5 шт.
  • Печінка тріски – 120 г
  • Морква – 1 шт.
  • Маслини – 10 шт.
  • Цибуля червона – половина
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

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  1. Відваріть до готовності моркву. Зваріть яйця круто. Яйця розріжте на дві половинки. Жовтки подрібніть виделкою.
  2. Додайте до жовтків подрібнену цибулю, печінку тріски, сіль та перець за смаком. Перемішайте начинку.
  3. Нафаршуйте половинки яєць начинкою. Викладіть зверху шар тертої вареної моркви.
  4. Маслини наріжте на півкільця і викладіть на моркву, створюючи візерунок смужок тигра.

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Ірина Маслова
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