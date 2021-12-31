Фаршировані яйця "Смугастики" – рецепт яскравої закуски на Новий рік-2022

На новорічних закусках, холодних і гарячих – лежить велика відповідальність. Саме з них починає складатися загальна картина святкового столу.
Ці помаранчеві фаршировані яйця чудово впораються зі своїм завданням та прикрасять стіл безумовно. Тим паче вони повторюють забарвлення тигра, символа Нового року-2022.
У рецепті від iamcookru жовтки потрібно з'єднати з печінкою тріски, а прикрасити закуску вареною морквою та маслинами.
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Фаршировані яйця "Смугастики"
Інгредієнти:
- Яйця – 5 шт.
- Печінка тріски – 120 г
- Морква – 1 шт.
- Маслини – 10 шт.
- Цибуля червона – половина
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Відваріть до готовності моркву. Зваріть яйця круто. Яйця розріжте на дві половинки. Жовтки подрібніть виделкою.
- Додайте до жовтків подрібнену цибулю, печінку тріски, сіль та перець за смаком. Перемішайте начинку.
- Нафаршуйте половинки яєць начинкою. Викладіть зверху шар тертої вареної моркви.
- Маслини наріжте на півкільця і викладіть на моркву, створюючи візерунок смужок тигра.
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