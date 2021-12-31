Фаршировані яйця "Смугастики" – рецепт яскравої закуски на Новий рік-2022

Смугастими ці яйця зроблять нарізані півкільцями маслинами, а оранжевими – терта варена морква. Для начинки потрібні жовтки та печінка тріски

Фаршировані яйця "Полосатики" / Фото: instagram.com/iamcookru/

На новорічних закусках, холодних і гарячих – лежить велика відповідальність. Саме з них починає складатися загальна картина святкового столу.

Ці помаранчеві фаршировані яйця чудово впораються зі своїм завданням та прикрасять стіл безумовно. Тим паче вони повторюють забарвлення тигра, символа Нового року-2022.

Реклама

У рецепті від iamcookru жовтки потрібно з'єднати з печінкою тріски, а прикрасити закуску вареною морквою та маслинами.

Фаршировані яйця "Смугастики"

Інгредієнти:

Яйця – 5 шт.

Печінка тріски – 120 г

Морква – 1 шт.

Маслини – 10 шт.

Цибуля червона – половина

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

Реклама