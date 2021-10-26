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Квасоля з грибами та перцем – якщо любите гостре на вечерю

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
26 жовтня, 18:01
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Цей рецепт передбачає чималу кількість гострого перцю, але його зможуть нейтралізують гриби. Гриби можуть бути будь-якими, а от квасоля, бажано, чорна варена або консервована
Квасоля з грибами та гострим перцем
Квасоля з грибами та гострим перцем / Фото: cooking.nytimes.com

Квасолю, якщо не рахувати її варіння, приготувати просто. Це дуже доброзичливий продукт до будь-яких овочів, соусів та м'яса. Усе, де є ці бобові, перетворюється на смачне.

Сooking.nytimes.com пропонує рецепт гострої страви, у ній справді багато перцю. Але якщо не дуже не любите "палаючу" їжу, то кладіть його менше. Щодо грибів, то, безумовно, буде смачніше за наявності сушених білих.

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Квасоля з грибами та гострим перцем

Інгредієнти:

  • 400 г грибів;
  • 1 шт. цибуля, дрібно нарізана;
  • 2 шт. солодкий червоний перець, дрібно нарізаний;
  • 1 шт. халапеньйо, рубаний;
  • 3 зубчики часнику, подрібнені;
  • 1 ч. л. меленого м'якого чилі;
  • щіпка меленого кмину, кориці;
  • 3 ст. л. томатної пасти;
  • 350 г нарізаних кубиками помідорів (свіжих або консервованих);
  • 400 г чорної квасолі;
  • 400 г овочевого бульйону;
  • 30 г сушених білих грибів (за бажанням);
  • сметана, кінза – для подачі;
  • сіль, перець, олія.

Як приготувати:

  1. Нагрійте олію у великій сковороді. Додайте гриби, по щіпці солі та перцю і готуйте, помішуючи, доки гриби не стануть темнішими і вся рідина не зникне.
  2. Зменшіть вогонь і покладіть цибулю. Готуйте, доки цибуля не підрум'яниться.
  3. Додайте болгарський перець, халапеньйо та часник і готуйте ще 2 хвилини, часто помішуючи.
  4. Всипте порошок чилі, кмин і корицю і готуйте близько 1 хвилини, потім додайте томатну пасту і перемішайте.
  5. Додайте консервовані нарізані кубиками помідори та сік, боби, бульйон та білі гриби, якщо використовуєте. Посоліть, поперчіть.
  6. Накрийте кришкою і тушкуйте, помішуючи, 20 хвилин. Розкладіть по тарілках і подавайте зі сметаною та кінзою.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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