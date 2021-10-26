Квасоля з грибами та перцем – якщо любите гостре на вечерю

Квасолю, якщо не рахувати її варіння, приготувати просто. Це дуже доброзичливий продукт до будь-яких овочів, соусів та м'яса. Усе, де є ці бобові, перетворюється на смачне.
Сooking.nytimes.com пропонує рецепт гострої страви, у ній справді багато перцю. Але якщо не дуже не любите "палаючу" їжу, то кладіть його менше. Щодо грибів, то, безумовно, буде смачніше за наявності сушених білих.
Квасоля з грибами та гострим перцем
Інгредієнти:
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- 400 г грибів;
- 1 шт. цибуля, дрібно нарізана;
- 2 шт. солодкий червоний перець, дрібно нарізаний;
- 1 шт. халапеньйо, рубаний;
- 3 зубчики часнику, подрібнені;
- 1 ч. л. меленого м'якого чилі;
- щіпка меленого кмину, кориці;
- 3 ст. л. томатної пасти;
- 350 г нарізаних кубиками помідорів (свіжих або консервованих);
- 400 г чорної квасолі;
- 400 г овочевого бульйону;
- 30 г сушених білих грибів (за бажанням);
- сметана, кінза – для подачі;
- сіль, перець, олія.
Як приготувати:
- Нагрійте олію у великій сковороді. Додайте гриби, по щіпці солі та перцю і готуйте, помішуючи, доки гриби не стануть темнішими і вся рідина не зникне.
- Зменшіть вогонь і покладіть цибулю. Готуйте, доки цибуля не підрум'яниться.
- Додайте болгарський перець, халапеньйо та часник і готуйте ще 2 хвилини, часто помішуючи.
- Всипте порошок чилі, кмин і корицю і готуйте близько 1 хвилини, потім додайте томатну пасту і перемішайте.
- Додайте консервовані нарізані кубиками помідори та сік, боби, бульйон та білі гриби, якщо використовуєте. Посоліть, поперчіть.
- Накрийте кришкою і тушкуйте, помішуючи, 20 хвилин. Розкладіть по тарілках і подавайте зі сметаною та кінзою.