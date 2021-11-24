Фігурне печиво "Їжачки" – рецепт мегапопулярної випічки 1990-х

"Їжачків" сміливо можна назвати витвором домашнього кондитерського мистецтва. Це практично, як і "Персики" зі згущеним молоком. У тому сенсі, що декор печива потребує часу та старань.
Треба створити "голки" за допомогою кокосової стружки, а також "мордочку" – це буде розтоплений шоколад.
Випікати це печиво стали з появою в магазинах та на ринках кокосової стружки. Часто використовували маргарин для тіста, у рецепті від t.a.orlova – вершкове масло.
Далі по темі
Печиво "Їжачки"
Інгредієнти для тіста:
- Борошно – 350-400 г
- Масло вершкове – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Ванілін
- Цукор – 100 г
Для помадки:
- Какао-порошок, олія, вода – по 2 ст. л.
- Цукор – 2-3 ст. л
Для декору:
- Кокосова стружка
Як приготувати:
- Розм'якшене вершкове масло, ванілін, яйце та цукор збити міксером. Частками додати просіяне борошно. Тісто має бути гладким і не липнути до рук. Загорнути у плівку та відправити в холодильник на 30 хвилин.
- Тісто розділити на частини, скачати кульки, а з них зробити заготівлі у формі їжака.
- Випікати 20-25 хвилин за 180 градусів. Коли печиво трохи підрум'яниться, дістати з духовки і дати охолонути.
- Для помадки в сотейнику з'єднати цукор, какао, олію та воду. На повільному вогні довести до кипіння і готувати, помішуючи, доки помадка не загусне. Дати охолонути.
- Печиво вмочити "спинкою" в помадку та посипати кокосовою стружкою. За допомогою палички намалювати "очі" та "ніс", дати помадці застигнути.
Читайте також:
- Простий рецепт "Шкільного" тістечка – улюбленої випічки дитинства
- Красиве печиво "Сніжок" – як спекти найрозсипчастіший десерт дитинства
- "Шоколадна ковбаса – як приготувати найоригінальніший десерт дитинства
- Тістечко "Картопля" – яким був його рецепт 70 років тому і як приготувати сьогодні
- "Ведмедики-шишки" або "Олімпійський Ведмедик" – рецепт класики радянської випічки, якій 40 років