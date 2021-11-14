Французькі беньє – рецепт золотавих пончиків

Кажуть, що найсмачніше, коли запивати беньє кавою з молоком. На відміну від німецьких берлінерів, французькі крихітні, прямокутної форми, рідше їх формують у вигляді ромба. Зустрічаються рецепти беньє із заварним тістом і з дріжджовим.
У рецепті від haipojor у тісто потрібні сухі дріжджі, потім воно має відстоятися близько трьох годин.
Французькі пончики беньє
Інгредієнти:
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- по 1½ ч. л. сухі дріжджі, сіль;
- 50 г цукор;
- 180 мл тепла вода;
- 120 мл молоко;
- 1 шт. яйце велике;
- 2 ст. л. вершкове масло;
- 450 г борошно;
- олія, цукрова пудра для посипання.
Як приготувати:
- У великій мисці змішати 1 столову ложку цукру, дріжджі та теплу воду. Залишити на 10-15 хвилин до появи піни.
- Додати тепле, але не гаряче молоко, розтоплене масло, цукор, що залишився, і яйце. Ретельно все збити виделкою або міксером на низьких обертах.
- Додати просіяне борошно і замісити м'яке тісто. Щойно тісто перестане прилипати до рук, замішування припинити, зібрати тісто в кулю, покласти в миску та затягнути плівкою або закрити кришкою. Залишити приблизно на три години, щоб тісто піднялося.
- У сотейнику розігріти олію, шаром близько 5 см.
- Тісто поділити на 3-4 частини. Розкачати кожну частину на присипаній борошном поверхні. Завтовшки тісто має бути приблизно 5-6 мм. Розрізати тісто на ромби або квадрати, з розміром боку близько 5 см. Нарізані шматки розкласти на папері для випічки.
- У кілька прийомів викласти шматки тіста в гарячу олію та обсмажити до золотавого кольору з усіх боків.
- Викласти на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.
- Посипати цукровою пудрою.