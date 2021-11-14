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Французькі беньє – рецепт золотавих пончиків

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
14 листопада, 08:01
В закладинки
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Ще їх називають пампушками. Правда, беньє часто квадратної форми. Вони обсмажуються в олії, а щойно зайва олія з них стече, одразу ж прикрашайте цукровою пудрою та корицею
Французькі пончики беньє
Французькі пончики беньє / Фото: instagram.com/homelike_bake

Кажуть, що найсмачніше, коли запивати беньє кавою з молоком. На відміну від німецьких берлінерів, французькі крихітні, прямокутної форми, рідше їх формують у вигляді ромба. Зустрічаються рецепти беньє із заварним тістом і з дріжджовим.

У рецепті від haipojor у тісто потрібні сухі дріжджі, потім воно має відстоятися близько трьох годин.

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Французькі пончики беньє

Інгредієнти:

  • по 1½ ч. л. сухі дріжджі, сіль;
  • 50 г цукор;
  • 180 мл тепла вода;
  • 120 мл молоко;
  • 1 шт. яйце велике;
  • 2 ст. л. вершкове масло;
  • 450 г борошно;
  • олія, цукрова пудра для посипання.

Як приготувати:

  1. У великій мисці змішати 1 столову ложку цукру, дріжджі та теплу воду. Залишити на 10-15 хвилин до появи піни.
  2. Додати тепле, але не гаряче молоко, розтоплене масло, цукор, що залишився, і яйце. Ретельно все збити виделкою або міксером на низьких обертах.
  3. Додати просіяне борошно і замісити м'яке тісто. Щойно тісто перестане прилипати до рук, замішування припинити, зібрати тісто в кулю, покласти в миску та затягнути плівкою або закрити кришкою. Залишити приблизно на три години, щоб тісто піднялося.
  4. У сотейнику розігріти олію, шаром близько 5 см.
  5. Тісто поділити на 3-4 частини. Розкачати кожну частину на присипаній борошном поверхні. Завтовшки тісто має бути приблизно 5-6 мм. Розрізати тісто на ромби або квадрати, з розміром боку близько 5 см. Нарізані шматки розкласти на папері для випічки.
  6. У кілька прийомів викласти шматки тіста в гарячу олію та обсмажити до золотавого кольору з усіх боків.
  7. Викласти на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.
  8. Посипати цукровою пудрою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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