Французькі яйця кокот і грузинська яєчня чирбулі – смачний вибір до сніданку

Яйця на сніданок – це класика, адже кожну національну, наприклад, яєчню можна видозмінювати. Не змінюється тільки процес приготування. Французькі яйця кокот запікаються в кармічних формочках. На дні кожної обов'язково має бути "кремова подушка" зі сметани або крем-сиру.
Для грузинської чирбулі потрібно ткемалі та волоські горіхи. Цю ситну страву треба їсти прямо зі сковороди.
Грузинська яєчня чирбулі
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Інгредієнти (на 3-4 порції):
- яйця – 4 шт.;
- кукурудзяне борошно (бажано біле) – 2 ст. л.;
- вершкове масло – 50 г;
- цибуля – 2 шт. (невеликі);
- ткемалі – 1/2 склянки;
- часник – 2 зуб.;
- шафран – 1 ч. л.;
- мелені волоські горіхи – 1 ст. л.
Як приготувати:
- Горіхи подрібнити із шафраном. Подрібнити часник і дрібно нарізати цибулю. Цибулю і часник обсмажити до золотавого кольору.
- Додати кукурудзяне борошно, перемішати і готувати три хвилини.
- Додати трохи кип'яченої води і всипати горіхи із шафраном.
- Влити ткемалі, довести до кипіння і готувати три хвилини.
- Розбити яйця в тарілку, посолити, додати в спеції і влити в сковороду.
- Готувати під закритою кришкою дві-три хвилини. Прикрасити зеленню.
Яйця кокот
Інгредієнти (на дві порції):
- яйця – 4 шт.;
- сир, шинка – по 60 г;
- чері – 6 шт.;
- сметана – 2 ст. л.;
- молоко 1,5% – 6 ст. л.;
- сіль, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- На дно кожної кокотниці викласти по ложці сметану. Зверху – нарізану шинку.
- Чері розрізати на чотири частини і додати до шинки. Натерти сир і присипати помідори.
- Збити дві яйця з молоком, посолити, додати спеції і розлити по кокотницях.
- Вбити по одному яйцю зверху, посолити, поперчити. ⠀
- Запікати за 180 градусів 20 хвилин.
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