Французькі яйця кокот і грузинська яєчня чирбулі – смачний вибір до сніданку

Для яєць кокот потрібні помідори чері, шинка і сир, пропорції – за смаком. Чіткої кількості інгредієнтів для чирбулі теж немає, все на око. Але обов'язково мають бути ткемалі та волоські горіхи

Яйця кокот і яєчня чирбулі

Яйця на сніданок – це класика, адже кожну національну, наприклад, яєчню можна видозмінювати. Не змінюється тільки процес приготування. Французькі яйця кокот запікаються в кармічних формочках. На дні кожної обов'язково має бути "кремова подушка" зі сметани або крем-сиру.

Для грузинської чирбулі потрібно ткемалі та волоські горіхи. Цю ситну страву треба їсти прямо зі сковороди.

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Грузинська яєчня чирбулі

Яєчня чирбулі / Фото: instagram.com/negotoviashchy/

Інгредієнти (на 3-4 порції):

яйця – 4 шт.;

кукурудзяне борошно (бажано біле) – 2 ст. л.;

вершкове масло – 50 г;

цибуля – 2 шт. (невеликі);

ткемалі – 1/2 склянки;

часник – 2 зуб.;

шафран – 1 ч. л.;

мелені волоські горіхи – 1 ст. л.

Як приготувати:

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Горіхи подрібнити із шафраном. Подрібнити часник і дрібно нарізати цибулю. Цибулю і часник обсмажити до золотавого кольору. Додати кукурудзяне борошно, перемішати і готувати три хвилини. Додати трохи кип'яченої води і всипати горіхи із шафраном. Влити ткемалі, довести до кипіння і готувати три хвилини. Розбити яйця в тарілку, посолити, додати в спеції і влити в сковороду. Готувати під закритою кришкою дві-три хвилини. Прикрасити зеленню.

Яйця кокот

Яйця кокот / Фото: instagram.com/sveta_bez_glutena/

Інгредієнти (на дві порції):

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яйця – 4 шт.;

сир, шинка – по 60 г;

чері – 6 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

молоко 1,5% – 6 ст. л.;

сіль, спеції – за смаком.

Як приготувати:

На дно кожної кокотниці викласти по ложці сметану. Зверху – нарізану шинку. Чері розрізати на чотири частини і додати до шинки. Натерти сир і присипати помідори. Збити дві яйця з молоком, посолити, додати спеції і розлити по кокотницях. Вбити по одному яйцю зверху, посолити, поперчити. ⠀ Запікати за 180 градусів 20 хвилин.

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