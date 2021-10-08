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Французькі яйця кокот і грузинська яєчня чирбулі – смачний вибір до сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
8 жовтня, 07:01
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Для яєць кокот потрібні помідори чері, шинка і сир, пропорції – за смаком. Чіткої кількості інгредієнтів для чирбулі теж немає, все на око. Але обов'язково мають бути ткемалі та волоські горіхи
Яйця кокот і яєчня чирбулі
Яйця кокот і яєчня чирбулі

Яйця на сніданок – це класика, адже кожну національну, наприклад, яєчню можна видозмінювати. Не змінюється тільки процес приготування. Французькі яйця кокот запікаються в кармічних формочках. На дні кожної обов'язково має бути "кремова подушка" зі сметани або крем-сиру.

Для грузинської чирбулі потрібно ткемалі та волоські горіхи. Цю ситну страву треба їсти прямо зі сковороди.

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Грузинська яєчня чирбулі

Яєчня чирбулі
Яєчня чирбулі / Фото: instagram.com/negotoviashchy/

Інгредієнти (на 3-4 порції):

  • яйця – 4 шт.;
  • кукурудзяне борошно (бажано біле) – 2 ст. л.;
  • вершкове масло – 50 г;
  • цибуля – 2 шт. (невеликі);
  • ткемалі – 1/2 склянки;
  • часник – 2 зуб.;
  • шафран – 1 ч. л.;
  • мелені волоські горіхи – 1 ст. л.

Як приготувати:

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  1. Горіхи подрібнити із шафраном. Подрібнити часник і дрібно нарізати цибулю. Цибулю і часник обсмажити до золотавого кольору.
  2. Додати кукурудзяне борошно, перемішати і готувати три хвилини.
  3. Додати трохи кип'яченої води і всипати горіхи із шафраном.
  4. Влити ткемалі, довести до кипіння і готувати три хвилини.
  5. Розбити яйця в тарілку, посолити, додати в спеції і влити в сковороду.
  6. Готувати під закритою кришкою дві-три хвилини. Прикрасити зеленню.

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Яйця кокот

Яйця кокот
Яйця кокот / Фото: instagram.com/sveta_bez_glutena/

Інгредієнти (на дві порції):

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  • яйця – 4 шт.;
  • сир, шинка – по 60 г;
  • чері – 6 шт.;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • молоко 1,5% – 6 ст. л.;
  • сіль, спеції – за смаком.

Як приготувати:

  1. На дно кожної кокотниці викласти по ложці сметану. Зверху – нарізану шинку.
  2. Чері розрізати на чотири частини і додати до шинки. Натерти сир і присипати помідори.
  3. Збити дві яйця з молоком, посолити, додати спеції і розлити по кокотницях.
  4. Вбити по одному яйцю зверху, посолити, поперчити. ⠀
  5. Запікати за 180 градусів 20 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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