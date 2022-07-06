Фрапучино не гірше, ніж у модній кав'ярні – рецепт на сніданок (фото)

Це прохолодний напій з найпростіших інгредієнтів. Каву можна приготувати розчинну або зварити в джезві. Інші топінги – за смаком

Як приготувати фрапучино на сніданок

Цей напій підійде для тих, хто не тільки п'є каву в чистому вигляді, а й не проти напоїв на її основі. Один з них – бамбл-кава, для неї потрібен апельсиновий сік.

Фрапучино – суміш капучино та фрапе, його подають у високій склянці з вершками, морозивом, карамеллю.

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Перед тим, як виливати готовий напій, ємність для нього потрібно добре охолодити, зробіть це за допомогою морозильної камери. Рецепт від coffeeaffection.com.

Фрапучино, рецепт на сніданок

Інгредієнти:

лід;

1 чашка еспресо або кави;

100 мл молока;

цукор або підсолоджувач;

збиті вершки, карамельний соус, тертий шоколад.

Як приготувати:

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Приготуйте каву за своїм перевіреним рецептом. Змішайте в блендері або вручну лід, каву, молоко, підсолоджувач. Перелийте напій в охолоджену склянку. Додайте збиті вершки та додаткові топінги.

Обов'язково спробуйте бананову каву з несподіваним смаком.