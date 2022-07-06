Фрапучино не гірше, ніж у модній кав'ярні – рецепт на сніданок (фото)

Цей напій підійде для тих, хто не тільки п'є каву в чистому вигляді, а й не проти напоїв на її основі. Один з них – бамбл-кава, для неї потрібен апельсиновий сік.
Фрапучино – суміш капучино та фрапе, його подають у високій склянці з вершками, морозивом, карамеллю.
Перед тим, як виливати готовий напій, ємність для нього потрібно добре охолодити, зробіть це за допомогою морозильної камери. Рецепт від coffeeaffection.com.
Фрапучино, рецепт на сніданок
Інгредієнти:
- лід;
- 1 чашка еспресо або кави;
- 100 мл молока;
- цукор або підсолоджувач;
- збиті вершки, карамельний соус, тертий шоколад.
Як приготувати:
- Приготуйте каву за своїм перевіреним рецептом.
- Змішайте в блендері або вручну лід, каву, молоко, підсолоджувач.
- Перелийте напій в охолоджену склянку. Додайте збиті вершки та додаткові топінги.
Обов'язково спробуйте бананову каву з несподіваним смаком.