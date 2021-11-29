Фрикасе з куркою та печерицями – швидко-смачний варіянт для вечері

М'ясо якої частини курки ви візьмете – не має значення. Воно тушкуватиметься з грибами у вершках і приготується дуже швидко. Класичний гарнір до фрикасе – відварений рис

Фрикасе з куркою та печерицями / Фото: instagram.com/puregardenlife/

Цікаво, що фрикасе було їжею простою доти, як його не розкуштував та не оцінив Наполеон. Він, до речі, був байдужим до курки.

Але коли її подали тушковану у вершках, то про фрикасе дізналася й стала просити кухарів приготувати його вся французька аристократія.

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Утім, така доля багатьох страв Франції. Чого вартий смачний суп гарбюр, який ми б назвали нашим борщем.

По суті, фрикасе – це тушкована у вершках та на сковороді курка. Його сучасних варіяцій наразі багато, але з куркою – класичний.

Авторка рецепта director_tvoei_kuxni використовує м'ясо курячих стегон, його можна замінити на філе.

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Фрикасе з куркою та печерицями

Інгредієнти:

М'ясо курячих стегон – 500 г

Цибуля – 1 шт.

Печериці – 100 г

Вершки 22% – 200 мл

Сіль, перець, базилік – за смаком

Петрушка

Як приготувати: