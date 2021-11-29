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Фрикасе з куркою та печерицями – швидко-смачний варіянт для вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 листопада, 18:30
В закладинки
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М'ясо якої частини курки ви візьмете – не має значення. Воно тушкуватиметься з грибами у вершках і приготується дуже швидко. Класичний гарнір до фрикасе – відварений рис
Фрикасе з куркою та печерицями
Фрикасе з куркою та печерицями / Фото: instagram.com/puregardenlife/

Цікаво, що фрикасе було їжею простою доти, як його не розкуштував та не оцінив Наполеон. Він, до речі, був байдужим до курки.

Але коли її подали тушковану у вершках, то про фрикасе дізналася й стала просити кухарів приготувати його вся французька аристократія.

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Утім, така доля багатьох страв Франції. Чого вартий смачний суп гарбюр, який ми б назвали нашим борщем.

По суті, фрикасе – це тушкована у вершках та на сковороді курка. Його сучасних варіяцій наразі багато, але з куркою – класичний.

Авторка рецепта director_tvoei_kuxni використовує м'ясо курячих стегон, його можна замінити на філе.

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Фрикасе з куркою та печерицями

Інгредієнти:

  • М'ясо курячих стегон – 500 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Печериці – 100 г
  • Вершки 22% – 200 мл
  • Сіль, перець, базилік – за смаком
  • Петрушка

Як приготувати:

  1. Курку, цибулю та гриби нарізати і обсмажити на сильному вогні цибулю (2-3 хвилини), потім гриби (3 хвилини) і додати курку. Готувати 10 хвилин.
  2. Додати сіль та спеції. Влити вершки.
  3. Тушкувати на повільному вогні 5-7 хвилин і додати дрібно нарізану петрушку. Подавати з гарніром або просто так.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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