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Галета з грушею і сиром, рецептом якого активно діляться в Instagram

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
8 вересня, 17:46
В закладинки
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Груші мають бути в міру соковитими і не дуже м'якими, щоби при випіканні не втратили форму. Сир для начинки потрібно обов'язково перетерти, а кількість цукру регулюйте на свій смак
Галета з грушею та сиром
Галета з грушею та сиром / Фото: instagram.com/familystylefood/

Груші, мабуть, за своїм потенціялом (прикрасити будь-який десерт) можуть сміливо змагатися з яблуками або персиками в пирогах. Неповторний аромат фруктів, їхня помірна соковитість дає можливість використовувати їх у галетах. Тісто для галет пісочне та дещо сухувате, та якщо його доповнити сиром і грушею – буде те, що треба. Рецепт одного з актуальних на просторах Instagram десерту – нижче.

Галета з грушею і сиром

Галета з грушею та сиром
Галета з грушею та сиром / Фото: freepik.com

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Інгредієнти

  • борошно – 360 г;
  • вершкове масло – 100 г;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • молоко – 50 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • сіль, розпушувач – по 1 ч. л.;
  • сметана – 100 г.

Для начинки

  • сир – 300 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • борошно – 2 ст. л.;
  • ванільний екстракт – 1 ч. л.;
  • груші – 500 г.

Для змазування

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  • яйце – 1 шт.;
  • вершки жирні – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Борошно просіяти, змішати з розпушувачем. Перетерти з маслом в дрібну крихту. Додати молоко.
  2. В окремому посуді злегка збити яйце, цукор, сметану і сіль. Яєчну суміш додати до борошняної суміші. Замісити тісто, загорнути в плівку і поставити в холодильник на одну годину.
  3. Для начинки сир перетерти з яйцем і цукром. Додати екстракт, борошно. Змішати до однорідності.
  4. Груші розрізати навпіл, видалити серцевину, нарізати на тонкі пластинки.
  5. Охолоджене тісто розкачати у велике коло. Не доходячи до країв, розкласти сирну начинку. Потім викласти скибочки груш. Краї тіста підгорнути.
  6. Змастити сумішшю яйця з вершками.
  7. Випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Готову галету охолодити на решітці.

Тут знайдете рецепт ароматного коблера з персиками і чорницею.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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