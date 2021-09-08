Галета з грушею і сиром, рецептом якого активно діляться в Instagram

Груші, мабуть, за своїм потенціялом (прикрасити будь-який десерт) можуть сміливо змагатися з яблуками або персиками в пирогах. Неповторний аромат фруктів, їхня помірна соковитість дає можливість використовувати їх у галетах. Тісто для галет пісочне та дещо сухувате, та якщо його доповнити сиром і грушею – буде те, що треба. Рецепт одного з актуальних на просторах Instagram десерту – нижче.
Галета з грушею і сиром
Інгредієнти
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- борошно – 360 г;
- вершкове масло – 100 г;
- цукор – 2 ст. л.;
- молоко – 50 г;
- яйце – 1 шт.;
- сіль, розпушувач – по 1 ч. л.;
- сметана – 100 г.
Для начинки
- сир – 300 г;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 2 ст. л.;
- борошно – 2 ст. л.;
- ванільний екстракт – 1 ч. л.;
- груші – 500 г.
Для змазування
- яйце – 1 шт.;
- вершки жирні – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Борошно просіяти, змішати з розпушувачем. Перетерти з маслом в дрібну крихту. Додати молоко.
- В окремому посуді злегка збити яйце, цукор, сметану і сіль. Яєчну суміш додати до борошняної суміші. Замісити тісто, загорнути в плівку і поставити в холодильник на одну годину.
- Для начинки сир перетерти з яйцем і цукром. Додати екстракт, борошно. Змішати до однорідності.
- Груші розрізати навпіл, видалити серцевину, нарізати на тонкі пластинки.
- Охолоджене тісто розкачати у велике коло. Не доходячи до країв, розкласти сирну начинку. Потім викласти скибочки груш. Краї тіста підгорнути.
- Змастити сумішшю яйця з вершками.
- Випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Готову галету охолодити на решітці.
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