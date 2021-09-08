Галета з грушею і сиром, рецептом якого активно діляться в Instagram

Груші мають бути в міру соковитими і не дуже м'якими, щоби при випіканні не втратили форму. Сир для начинки потрібно обов'язково перетерти, а кількість цукру регулюйте на свій смак