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Гарбюр або борщ по-французьки – в чому відмінність від українського і що приготувати простіше

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
14 жовтня, 13:28
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У гарбюрі ніколи не було і не буде буряка або томатної пасти, але він готується на наваристому бульйоні. Правда, використовується м'ясо качки. А от схожість у густоті та присутності картоплі з капустою
Гарбюр - французький наваристий суп
Гарбюр - французький наваристий суп / Фото: instagram.com/pardonyourfrench/

Про таке зазвичай кажуть – клади в каструлю те, що більше до душі. І правда, в кожній родині південного заходу Франції є свій особистий гарбюр. Незмінним лишається одне – це густота і наявність капусти. І попри те, що страва не вважається всесвітньо відомим супом, французи обожнюють свій гарбрюр, присвячують йому цілі фестивалі, шеф-кухарі мішленівських ресторанів давно записали його до меню. Приготувати його нескладно, хіба що справа ця витратна за часом.

У чому схожість гарбюра з українським борщем

У густоті, капусті та білій квасолі. Так, не якоїсь там, а білокачанній. Причому різати її можна як завгодно – і дрібно шинкувати, і крупно рубати. Гарбюр теж готується довго і на наваристому м'ясному бульйоні. У ньому так само є засмажена цибуля, морква, правда, дуже великими шматками.

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А далі – всі гармонійно поєднувані сезонні овочі. Можуть додати навіть гарбуз і ріпу. Перед тим, як розливати гарбюр по тарілках, на дно кожної кладуть шматочок підсушеного хліба. Знову ж для більшої густоти.

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Чим український борщ відрізняється від гарбюра

Жодного буряка і томатної пасти гарбюр не передбачає. Колір йому надає різноманітність інгредієнтів. Помідори цілком можуть бути.

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Щодо м'яса, для українського потрібні свинина або курка, гарбрюр, у своєму первісному вигляді, потребував хороший шматок шинки, качину шию або крила. Ну і гвоздику з чебрецем, обов'язкову для гарбюра, ми навряд чи додамо в наш український борщ.

А от те, що французький суп готується набагато довше за борщ, вочевидь. Але ті, хто куштував його, запевняють – цей суп приємно зігріває і чудово насичує.

Гарбюр – як приготувати

Гарбюр
Гарбюр / Фото: instagram.com/liveloveeatsmile0202/

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Інгредієнти:

  • Качине м'ясо і крила – 700 г
  • Цибуля, морква – по 2 шт.
  • Чебрець, петрушка, лаврове листя, духмяний перець, сіль – за смаком
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Цибуля-порей, ріпа – по 1 шт.
  • Картопля – 3-4 шт.
  • Біла квасоля – 1 склянка
  • Капуста – 300 г
  • Корінь селери – 200 г
  • Копченості – 300 г

Як приготувати:

  1. Крупно порізати по одній цибулині та моркві.
  2. У форму для запікання скласти м'ясо, додати цибулю і моркву, залити водою. Готувати 30 хвилин у духовці за 180 градусів. Жир залишити.
  3. Перекласти м'ясо з овочами в каструлю з двома літрами води, додати петрушку, лаврове листя і чебрець. Готувати 30 хвилин після закіпання. Бульйон процідити.
  4. М'ясо зняти з костей, повернути в бульйон. Додати квасолю, цибулю, гвоздику і перець, дати покипіти 20-25 хвилин.
  5. Картоплю і ріпу нарізати крупно і додати до супу.
  6. На сковороді обсмажити цибулю-порей з крупно порізаною морквою і селерою, додати в суп і готувати 7-10 хвилин.
  7. Наприкінці додати нашатковану або крупно нарізану капусту та нарізані копченості. Посолити за смаком і варити до готовності капусти.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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