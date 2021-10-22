Гарячі закуски на Геловін – кращі ідеї з найдоступніших продуктів

У кожному домі обов'язково знайдуться лаваш, оливки, твердий сир і овочі. Для пирога ліхтарик Джека потрібно готове листкове тісто і начинка з курки та картоплі

Ідеї для гарячих закусок на Геловін / Фото: www.womansday.com

Підготовка до Геловіну-2021 у розпалі, продовжуємо збирати кращі ідеї , які були випробувані на практиці. Крім невід'ємних страв, наприклад, "Мозку" гарбуза з цвітної капусти, варто спробувати приготувати й інші гарячі закуски.

У цій добірці не прописано конкретну кількість інгредієнтів. Усе за вашим смаком. Зате є прекрасні ідеї з найпростіших продуктів, які допоможуть оформити стіл на Геловін у належній стилістиці.

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Шпинатові буритос-монстри з начинкою

Шпинатові буритос-монстри / Фото: www.womansday.com

Для буритос-монстрів потрібен лаваш зі шпинатом, водорості для суші, оливки з начинкою, болгарський перець, твердий сир, корнішони і помідор.

Приготувати їх максимально просто: потрібно взяти улюблену начинку для буритос – від м'ясної до овочевої, сформувати прямокутники. За бажанням їх можна обсмажити на вершковому маслі.

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І найголовніше – оформлення "мордочок" монстрів. "Волосся" вирізаємо із сиру або водоростей для суші, з оливок робимо "очі ", страхітливий погляд підкреслюємо корнішонами, за допомогою оливок, нанизаних на зубочистки, робимо "руки".

Ліхтар Джека з куркою і картоплею

Ліхтар Джека з куркою і картоплею / Фото: www.womansday.com

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Цей пиріг просто зобов'язаний опинитися серед страв на Геловін. По-перше, це смачно. По-друге, його вам захочеться готувати і без приводу.

Знадобиться листкове тісто (готове), курячий фарш, трохи картоплі та ваші улюблені овочі. Начинку ретельно обсмажуємо, доводимо до смаку спеціями та викладаємо на основу з листкового тіста.

З другого листа вирізаємо ліхтар Джека і накриваємо начинку. Для золотавого кольору перед випіканням не забудьте змастити пиріг жовтком.

Сирні кульки "Кажани"

Сирні кульки "Кажани" / Фото: www.womansday.com

Для цієї закуски потрібно одразу кілька видів сиру – будь-який твердий і крем-сир. Твердий сир натерти, змішати з м'яким, приправити і сформувати кульки.

Кульки бажано обсмажити в паніровці – так смачніше. Потім викласти на паперові рушники. Якщо не хочеться їх обсмажувати, можна просто обваляти в сухарях.

Тепер декор. Тут теж потрібен буде шпинатний лаваш. З нього вирізаємо "крила" і злегка підсушуємо в духовці. З оливок без начинки вирізаємо "очі", вдавлюємо їх у сир. "Очі" та "крила" триматимуться краще, якщо кульки не обсмажувати.