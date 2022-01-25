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Гарячий сендвіч ыз тунцем та сиром – максимально швидкий рецепт для смачного сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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25 січня, 07:02
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Сендвіч родом із США, і йому понад 60 років. Між двома скибочками хліба розміщується салат з консервованого тунця, цибулі та солоних огірків. Ще потрібен сир чедер
Гарячий сендвіч із тунцем
Гарячий сендвіч із тунцем / Фото: cooking.nytimes.com

Сендвічі самі по собі смачні, удвічі смачніші, якщо вони гарячі. Наприклад, "Міцний Макс", родом з Німеччини, подається зі смаженим яйцем та великою кількістю шинки.

Цей же, з тунцем та сиром, обсмажується з усіх боків і дуже популярний у США. Кажуть, що він був придуманий у 1960-х роках в одній із закусочних міста Чарлстон.

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Мовляв, кухар не помітив, як тарілка з консервованим тунцем перекинулася, і риба потрапила до сиру на сковороду.

Ніхто не береться відстоювати достовірність цього факту, але сендвіч з теплим тунцем та сиром швидко став хітом цієї закусочної.

Трохи гоструватий смак забезпечать гірчиця і корнішони.

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Кулінарні редактори The New York Times рекомендують використовувати чедер.

Гарячий сендвіч із тунцем та сиром

Гарячий сендвіч з тунцем та сиром
Гарячий сендвіч з тунцем та сиром / Фото: instagram.com/crumbs_and_corks

Інгредієнти:

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  • консервований тунець;
  • 2 ст. л. майонезу;
  • 50 г нарізаних корнішонів або невеликих солоних огірків;
  • 2 ст. л. подрібненої червоної цибулі;
  • 2 ст. л. лимонного соку;
  • свіжий кріп;
  • 2 ст. л. діжонської гірчиці;
  • сіль, перець;
  • 8 скибочок хліба;
  • 8 скибочок твердого сиру;
  • вершкове масло.

Тут дізнаєтеся про ще одні смачні сендвічі трамецині, родом із Італії.

Як приготувати:

  1. Розімніть тунця виделкою. Додайте майонез, корнішони, червону цибулю, лимонний сік, кріп, гірчицю, сіль та перець. Добре перемішайте.
  2. Викладіть салат з тунця на кожну з чотирьох скибочок хліба. Розкладіть сир. Накрийте скибочкою хліба і змастіть верхній бік вершковим маслом.
  3. Покладіть сендвічі на розігріту сковороду маслом вниз і готуйте три-чотири хвилини, доки нижні шматочки хліба не стануть золотаво-коричневими.
  4. Кожен сендвіч змастіть вершковим маслом. Обережно переверніть, зменшіть вогонь до мінімуму і готуйте ще три-чотири хвилини, доки нижня частина не підрум'яниться, а сир не розплавиться.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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