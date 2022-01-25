Гарячий сендвіч ыз тунцем та сиром – максимально швидкий рецепт для смачного сніданку

Сендвічі самі по собі смачні, удвічі смачніші, якщо вони гарячі. Наприклад, "Міцний Макс", родом з Німеччини, подається зі смаженим яйцем та великою кількістю шинки.
Цей же, з тунцем та сиром, обсмажується з усіх боків і дуже популярний у США. Кажуть, що він був придуманий у 1960-х роках в одній із закусочних міста Чарлстон.
Мовляв, кухар не помітив, як тарілка з консервованим тунцем перекинулася, і риба потрапила до сиру на сковороду.
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Ніхто не береться відстоювати достовірність цього факту, але сендвіч з теплим тунцем та сиром швидко став хітом цієї закусочної.
Трохи гоструватий смак забезпечать гірчиця і корнішони.
Кулінарні редактори The New York Times рекомендують використовувати чедер.
Гарячий сендвіч із тунцем та сиром
Інгредієнти:
- консервований тунець;
- 2 ст. л. майонезу;
- 50 г нарізаних корнішонів або невеликих солоних огірків;
- 2 ст. л. подрібненої червоної цибулі;
- 2 ст. л. лимонного соку;
- свіжий кріп;
- 2 ст. л. діжонської гірчиці;
- сіль, перець;
- 8 скибочок хліба;
- 8 скибочок твердого сиру;
- вершкове масло.
Тут дізнаєтеся про ще одні смачні сендвічі трамецині, родом із Італії.
Як приготувати:
- Розімніть тунця виделкою. Додайте майонез, корнішони, червону цибулю, лимонний сік, кріп, гірчицю, сіль та перець. Добре перемішайте.
- Викладіть салат з тунця на кожну з чотирьох скибочок хліба. Розкладіть сир. Накрийте скибочкою хліба і змастіть верхній бік вершковим маслом.
- Покладіть сендвічі на розігріту сковороду маслом вниз і готуйте три-чотири хвилини, доки нижні шматочки хліба не стануть золотаво-коричневими.
- Кожен сендвіч змастіть вершковим маслом. Обережно переверніть, зменшіть вогонь до мінімуму і готуйте ще три-чотири хвилини, доки нижня частина не підрум'яниться, а сир не розплавиться.