Яловичина по-бургундськи – в чому особливість і як приготувати гордість французської кухні

Кажуть, що прототип цієї страви був привезений герцогами Бургундськими з Бельгії. Правда, для маринаду бельгійські кухарі використовували не вино, а пиво. Точної дати події та підтвердження цього факту поки що не існує. Герцоги оцінили ніжну тушковану яловичину з овочами. Після них її оцінили всі. Якщо ви називаєте себе цінителем добре приготовленої яловичини і любите її готувати, то цей рецепт потрібно обов'язково відтворити.
Зі скромних трактирів до рук метрів кухарів
Саме такий шлях довелося пройти яловичині по-бургундськи, перш ніж вона стала надбанням не тільки Бургундії, а й усієї Франції. Крім версії про те, що це м'ясо популяризували герцоги Бургундські, є ще одна, реалістичніша.
Набагаті селяни зігрівалися цієї їжею під час довгих зимових вечорів. А через те, що в Бургундії у вині, умовно, варять навіть яйця, то м'ясо тушкувалося саме в ньому.
З початком розвитку високої кухні імениті кухарі стали звертати увагу на народну їжу, так сталося і з м'ясом по-бургундськи.
Тому сьогодні існує кілька загальних правил для цієї яловичини:
- М'ясо має бути з невеликою кількістю жиру і нарізаним розміром з куряче яйце
- Тушкувати яловичину не менше 2 годин
- Вино краще брати із сортів винограду "піно нуар"
- Яловичина має маринуватися не менше доби. Проціджений маринад використовується під час приготування
- Гриби і цибулю-шалот беріть максимально однакового розміру
- Яловичина потрібно тушкувати зі свинячим салом
- Подавати м'ясо з картопляним пюре
Яловичина по-бургундськи
Інгредієнти:
- Яловичина – 1,5 кг
- Олія – 30 мл
- Вершкове масло – 100 г
- Борошно – 20 г
- Печериці – 400 г
- Дрібна цибуля – 20-24 шт.
- Сало без шкіри – 200 г
- Мелений чорний перець, сіль – за смаком
Для маринаду:
- Цибулина (велика) – 1 шт.
- Цибуля-шалот – 3 шт.
- Соняшникова олія – 20 мл
- Червоне вино – 1 л
- Чебрець – гілочка
- Лаврове листя – 1 шт.
- Мелений чорний перець
Як приготувати:
- М'ясо нарізати, влити олію та червоне вино.
- Додати очищені та дрібно нарізані цибулю і цибулю-шалот, чебрець, лаврове листя і перець. Перемішати.
- Накрити харчовою плівкою і поставити маринуватися на добу в холодильнику. Дістати м'ясо, маринад процідити, інгредієнти залишити.
- В чавунну ємність налити 30 мл олії та покласти 60 г вершкового масла. Рівномірно обсмажити м'ясо до золотистої скоринки. Злити в чашку м'ясний сік.
- Розігріти в тій же ємності 20 г вершкового масла, додати м'ясо, м'ясний сік і інгредієнти маринаду. Присипати борошном. Обсмажити на сильному вогні, постійно перевертаючи м'ясо.
- Окремо закип'ятити маринад і залити м'ясо. Посолити і поперчити. Накрити кришкою каструлю і томити на повільному вогні 2,5 години.
- Очистити гриби і цибулинки. За годину до готовності м'яса нарізати сало кубиками, обсмажити на повільному вогні 7-8 хвилин. Сало дістати, додати в сотейник, де смажилося сало, цибулю і тушкувати 10 хвилин під кришкою на повільному вогні.
- Зняти сотейник з вогню і змішати в ньому сало з цибулею.
- Обсмажити гриби на вершковому маслі 5 хвилин на середньому вогні. Додати до сала.
- Прибрати з каструлі, де тушкується яловичина, чебрець і лаврове листя. Покласти до м'яса цибулю, сало і гриби, тушкувати ще пів години.
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