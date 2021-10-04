Яловичина по-бургундськи – в чому особливість і як приготувати гордість французської кухні

Ідеально, якщо перед приготуванням м'ясо побуде в маринаді близько доби. Потрібне холроше червоне сухе вино. Якщо не знайдете цибулю-шалот, то можна використовувати дрібну червону

М'ясо по-бургундськи / Фото: instagram.com/marina._.baranova/

Кажуть, що прототип цієї страви був привезений герцогами Бургундськими з Бельгії. Правда, для маринаду бельгійські кухарі використовували не вино, а пиво. Точної дати події та підтвердження цього факту поки що не існує. Герцоги оцінили ніжну тушковану яловичину з овочами. Після них її оцінили всі. Якщо ви називаєте себе цінителем добре приготовленої яловичини і любите її готувати, то цей рецепт потрібно обов'язково відтворити.

Зі скромних трактирів до рук метрів кухарів

Саме такий шлях довелося пройти яловичині по-бургундськи, перш ніж вона стала надбанням не тільки Бургундії, а й усієї Франції. Крім версії про те, що це м'ясо популяризували герцоги Бургундські, є ще одна, реалістичніша.

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Набагаті селяни зігрівалися цієї їжею під час довгих зимових вечорів. А через те, що в Бургундії у вині, умовно, варять навіть яйця, то м'ясо тушкувалося саме в ньому.

З початком розвитку високої кухні імениті кухарі стали звертати увагу на народну їжу, так сталося і з м'ясом по-бургундськи.

Тому сьогодні існує кілька загальних правил для цієї яловичини:

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М'ясо має бути з невеликою кількістю жиру і нарізаним розміром з куряче яйце

Тушкувати яловичину не менше 2 годин

Вино краще брати із сортів винограду "піно нуар"

Яловичина має маринуватися не менше доби. Проціджений маринад використовується під час приготування

Гриби і цибулю-шалот беріть максимально однакового розміру

Яловичина потрібно тушкувати зі свинячим салом

Подавати м'ясо з картопляним пюре

Яловичина по-бургундськи

Яловичина по-бургундськи / Фото: instagram.com/marjoriolesya/

Інгредієнти:

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Яловичина – 1,5 кг

Олія – 30 мл

Вершкове масло – 100 г

Борошно – 20 г

Печериці – 400 г

Дрібна цибуля – 20-24 шт.

Сало без шкіри – 200 г

Мелений чорний перець, сіль – за смаком

Для маринаду:

Цибулина (велика) – 1 шт.

Цибуля-шалот – 3 шт.

Соняшникова олія – 20 мл

Червоне вино – 1 л

Чебрець – гілочка

Лаврове листя – 1 шт.

Мелений чорний перець

Як приготувати:

М'ясо нарізати, влити олію та червоне вино. Додати очищені та дрібно нарізані цибулю і цибулю-шалот, чебрець, лаврове листя і перець. Перемішати. Накрити харчовою плівкою і поставити маринуватися на добу в холодильнику. Дістати м'ясо, маринад процідити, інгредієнти залишити. В чавунну ємність налити 30 мл олії та покласти 60 г вершкового масла. Рівномірно обсмажити м'ясо до золотистої скоринки. Злити в чашку м'ясний сік. Розігріти в тій же ємності 20 г вершкового масла, додати м'ясо, м'ясний сік і інгредієнти маринаду. Присипати борошном. Обсмажити на сильному вогні, постійно перевертаючи м'ясо. Окремо закип'ятити маринад і залити м'ясо. Посолити і поперчити. Накрити кришкою каструлю і томити на повільному вогні 2,5 години. Очистити гриби і цибулинки. За годину до готовності м'яса нарізати сало кубиками, обсмажити на повільному вогні 7-8 хвилин. Сало дістати, додати в сотейник, де смажилося сало, цибулю і тушкувати 10 хвилин під кришкою на повільному вогні. Зняти сотейник з вогню і змішати в ньому сало з цибулею. Обсмажити гриби на вершковому маслі 5 хвилин на середньому вогні. Додати до сала. Прибрати з каструлі, де тушкується яловичина, чебрець і лаврове листя. Покласти до м'яса цибулю, сало і гриби, тушкувати ще пів години.

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