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Яловичина по-бургундськи – в чому особливість і як приготувати гордість французської кухні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 жовтня, 16:13
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Ідеально, якщо перед приготуванням м'ясо побуде в маринаді близько доби. Потрібне холроше червоне сухе вино. Якщо не знайдете цибулю-шалот, то можна використовувати дрібну червону
М'ясо по-бургундськи
М'ясо по-бургундськи / Фото: instagram.com/marina._.baranova/

Кажуть, що прототип цієї страви був привезений герцогами Бургундськими з Бельгії. Правда, для маринаду бельгійські кухарі використовували не вино, а пиво. Точної дати події та підтвердження цього факту поки що не існує. Герцоги оцінили ніжну тушковану яловичину з овочами. Після них її оцінили всі. Якщо ви називаєте себе цінителем добре приготовленої яловичини і любите її готувати, то цей рецепт потрібно обов'язково відтворити.

Зі скромних трактирів до рук метрів кухарів

Саме такий шлях довелося пройти яловичині по-бургундськи, перш ніж вона стала надбанням не тільки Бургундії, а й усієї Франції. Крім версії про те, що це м'ясо популяризували герцоги Бургундські, є ще одна, реалістичніша.

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Набагаті селяни зігрівалися цієї їжею під час довгих зимових вечорів. А через те, що в Бургундії у вині, умовно, варять навіть яйця, то м'ясо тушкувалося саме в ньому.

З початком розвитку високої кухні імениті кухарі стали звертати увагу на народну їжу, так сталося і з м'ясом по-бургундськи.

Тому сьогодні існує кілька загальних правил для цієї яловичини:

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  • М'ясо має бути з невеликою кількістю жиру і нарізаним розміром з куряче яйце
  • Тушкувати яловичину не менше 2 годин
  • Вино краще брати із сортів винограду "піно нуар"
  • Яловичина має маринуватися не менше доби. Проціджений маринад використовується під час приготування
  • Гриби і цибулю-шалот беріть максимально однакового розміру
  • Яловичина потрібно тушкувати зі свинячим салом
  • Подавати м'ясо з картопляним пюре

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Яловичина по-бургундськи

Яловичина по-бургундськи
Яловичина по-бургундськи / Фото: instagram.com/marjoriolesya/

Інгредієнти:

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  • Яловичина – 1,5 кг
  • Олія – 30 мл
  • Вершкове масло – 100 г
  • Борошно – 20 г
  • Печериці – 400 г
  • Дрібна цибуля – 20-24 шт.
  • Сало без шкіри – 200 г
  • Мелений чорний перець, сіль – за смаком

Для маринаду:

  • Цибулина (велика) – 1 шт.
  • Цибуля-шалот – 3 шт.
  • Соняшникова олія – 20 мл
  • Червоне вино – 1 л
  • Чебрець – гілочка
  • Лаврове листя – 1 шт.
  • Мелений чорний перець

Як приготувати:

  1. М'ясо нарізати, влити олію та червоне вино.
  2. Додати очищені та дрібно нарізані цибулю і цибулю-шалот, чебрець, лаврове листя і перець. Перемішати.
  3. Накрити харчовою плівкою і поставити маринуватися на добу в холодильнику. Дістати м'ясо, маринад процідити, інгредієнти залишити.
  4. В чавунну ємність налити 30 мл олії та покласти 60 г вершкового масла. Рівномірно обсмажити м'ясо до золотистої скоринки. Злити в чашку м'ясний сік.
  5. Розігріти в тій же ємності 20 г вершкового масла, додати м'ясо, м'ясний сік і інгредієнти маринаду. Присипати борошном. Обсмажити на сильному вогні, постійно перевертаючи м'ясо.
  6. Окремо закип'ятити маринад і залити м'ясо. Посолити і поперчити. Накрити кришкою каструлю і томити на повільному вогні 2,5 години.
  7. Очистити гриби і цибулинки. За годину до готовності м'яса нарізати сало кубиками, обсмажити на повільному вогні 7-8 хвилин. Сало дістати, додати в сотейник, де смажилося сало, цибулю і тушкувати 10 хвилин під кришкою на повільному вогні.
  8. Зняти сотейник з вогню і змішати в ньому сало з цибулею.
  9. Обсмажити гриби на вершковому маслі 5 хвилин на середньому вогні. Додати до сала.
  10. Прибрати з каструлі, де тушкується яловичина, чебрець і лаврове листя. Покласти до м'яса цибулю, сало і гриби, тушкувати ще пів години.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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