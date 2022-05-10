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Гречка по-купецьки для дуже швидкої вечері, потрібен будь-який фарш

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 травня, 17:38
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Якщо є курка чи свинина, використайте їх замість фаршу. Зручно, що цю вечерю готують в одній сковороді
Простий рецепт гречки по-купецьки
Простий рецепт гречки по-купецьки

Коли є гречка та ще кілька найпростіших і недорогих інгредієнтів, то на вечерю можна приготувати багато простих, але цікавих страв.

Один з варіантів – соковиті котлети з грибами, другий – гречка з фаршем, цибулею та морквою. Авторка рецепта назвала її гречкою по-купецьки. Правильно готувати зі свининою, у нашому випадку використовуємо змішаний фарш.

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У своєму рецепті Ольга Матвій пропонує взяти дві цибулини, але загалом радить цибулі не шкодувати, так гречка буде якнайбільше соковитою.

Гречка по-купецьки

Гречка по-купецьки
Гречка по-купецьки

Інгредієнти:

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  • гречка – 250 г;
  • фарш асорті – 400 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • сіль, перець – до смаку;
  • італійські трави – 1 ч. л.;
  • паприка – до смаку;
  • кетчуп – 100 г;
  • часник – до смаку;
  • зелень.

Якщо не любите м'ясо на вечерю, приготуйте розсипчасту гречку з овочами.

Як приготувати:

  1. Нарізати цибулю та обсмажити. Коли цибуля стане прозорою, додати терту моркву. Додати трохи олії. Готувати кілька хвилин. Додати сіль, перець.
  2. Додати фарш та перемішати. Всипати спеції, подрібнений часник та кетчуп. Готувати під закритою кришкою до готовності фаршу, час від часу перемішуючи.
  3. Гречку добре промити під проточною водою. Додати до овочів. Влити воду у пропорції 1:2.
  4. Зменшити вогонь, посолити. Готувати під закритою кришкою до готовності гречки. Прикрасити зеленню під час подачі.

Як готує гречку по-купецьки авторка рецепта – дивіться у відео.

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І ще три ненудних рецепти з гречкою зібрано тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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