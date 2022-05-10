Гречка по-купецьки для дуже швидкої вечері, потрібен будь-який фарш

Коли є гречка та ще кілька найпростіших і недорогих інгредієнтів, то на вечерю можна приготувати багато простих, але цікавих страв.
Один з варіантів – соковиті котлети з грибами, другий – гречка з фаршем, цибулею та морквою. Авторка рецепта назвала її гречкою по-купецьки. Правильно готувати зі свининою, у нашому випадку використовуємо змішаний фарш.
У своєму рецепті Ольга Матвій пропонує взяти дві цибулини, але загалом радить цибулі не шкодувати, так гречка буде якнайбільше соковитою.
Гречка по-купецьки
Інгредієнти:
- гречка – 250 г;
- фарш асорті – 400 г;
- цибуля – 2 шт.;
- морква – 1 шт.;
- сіль, перець – до смаку;
- італійські трави – 1 ч. л.;
- паприка – до смаку;
- кетчуп – 100 г;
- часник – до смаку;
- зелень.
Якщо не любите м'ясо на вечерю, приготуйте розсипчасту гречку з овочами.
Як приготувати:
- Нарізати цибулю та обсмажити. Коли цибуля стане прозорою, додати терту моркву. Додати трохи олії. Готувати кілька хвилин. Додати сіль, перець.
- Додати фарш та перемішати. Всипати спеції, подрібнений часник та кетчуп. Готувати під закритою кришкою до готовності фаршу, час від часу перемішуючи.
- Гречку добре промити під проточною водою. Додати до овочів. Влити воду у пропорції 1:2.
- Зменшити вогонь, посолити. Готувати під закритою кришкою до готовності гречки. Прикрасити зеленню під час подачі.
Як готує гречку по-купецьки авторка рецепта – дивіться у відео.
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