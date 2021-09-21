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Груші в пряному вині – рецепт найелегантнішого десерту вересня

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
21 вересня, 15:40
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Ідеальні груші для цього десерту – щільні, не перезрілі та не дуже солодкі. Краще, якщо ви візьмете недешеве вино із сортів винограду каберне або мерло
Груші у вині
Груші у вині / Фото: instagram.com/fylgje/

Вочевидь, що цей десерт для дорослих. На відміну від легендарного персика "Мельба". І він досить відомий не тільки у Франції. Якщо любите отримувати максимум пікантності, то подайте груші у вині до м'яса. Ті, хто спробував це поєднання, залишаються в захваті.

Груші не варяться у вині, а проходять через поширування. Це коли продукт вариться в ледве киплячій рідині. Каструлю беріть високу, вино має повністю покривати груші. Щодо додаткових інгредієнтів, тобто спецій, то тут повне право вибрати те, що ви любите. Починаючи від кориці й закінчуючи ясенцем.

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Замість цукру можна взяти мед або інший підсолоджувач. До речі, соус, у якому варитимуться груші, не що інше, як глінтвейн. Невеликий, але приємний бонус.

Готувати груші в вині – процес нешвидкий, але довго томити фрукти у вині, а потім ще й дати їм у ньому охолонути обернуться чудовим десертом.

Груші у вині

Груші у вині – рецепт
Груші у вині – рецепт / Фото: .instagram.com/zel_cakes

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Інгредієнти на 4 груші:

  • 1 пляшка червоного сухого вина;
  • сік половини лайма і половини апельсина;
  • по 1 ч. л. меленої кориці, меленого імбиру;
  • 2-3 зірочки ясенця;
  • додаткові спеції – за смаком;
  • 130 г тростинного цукру.

Спосіб приготування:

  1. Усі інгредієнти з'єднати в сотейнику з високими стінками. Нагрівати до розчинення цукру.
  2. Очистити груші, трохи зрізати внизу для стійкості.
  3. Помістити груші в соус і томити на повільному вогні 40-50 хвилин. Соус має повністю покривати груші.
  4. Груші дістати із соусу. Соус же можна продовжувати уварювати до густоти впродовж 30 хвилин.
  5. Подавати з кулькою морозива, до м'яса, попередньо поливши груші соусом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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