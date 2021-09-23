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"Брудний рис" з Луїзіани, який смачно доповнить ваше буденне меню

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 вересня, 15:02
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Зрозуміло, що брудний – це метафора. Насправді, це варений рис з фаршем і курячою печінкою. Також знадобляться спеції, баклажан і болгарський перець. Подавати з вашими улюбленими овочами
"Брудний" рис з Луїзіани
"Брудний" рис з Луїзіани / Фото: instagram.com/tiffonywilliams/

Рецепт "брудного" рису завезли в США креольські переселенці ще у 18-му столітті. Страва нехитра та не з дорогих продуктів, тому бідний люд охоче ним задовольнявся. Головна умова для цього рису – наявність фаршу і курячої печінки. Саме вона надаіє цій їжі таке забарвлення. Ну і сам рис, він має бути довгозерним і приготованим за всіма його правилами.

"Брудний" рис з Луїзіани

Інгредієнти:

  • Свинячий фарш – 400 г
  • Печінка куряча – 300 г
  • Баклажан або корінь селери – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Перець чилі і болгарський – по 1 шт.
  • Часник – 1 зуб.
  • Рис довгозерний – 1 ск.
  • Вода – 2 ск.
  • Чебрець (сухий або свіжий) – 0,5 ч. л.
  • Паприка мелена – 1 ч .л.
  • Сіль, перець
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Спосіб приготування:

  1. Розігріти олію та обсмажити до напівготовності фарш. Посолити, поперчити.
  2. Цибулю нарізати кубиками і додати до фаршу. Потім нарізати баклажан і болгарський перець і також додати до фаршу. Обсмажити 5-7 хвилин.
  3. Курячу печінку промити, нарізати кубиком і додати в фарш. Перемішати, додати чебрець і паприку. Обсмажувати 5-10 хвилин.
  4. Промити рис і викласти його зверху. Трохи полити олією. Додати подрібнений часник.
  5. Після того, як рис закипить, зменшити вогонь і готувати близько 15 хвилин.

І ще один цікавий рецепт рису Чарльстона дізнаєтеся з цього матеріалу.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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