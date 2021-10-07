Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі

Як зробити гірчицю

Cніданок з Instagram

Коблер з персиками

Латте вдома

Перевіряємо якість продуктів

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Хасельбак і "шайби" з пюре з овочами і беконом – ідеї для вечері з картоплею

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
7 жовтня, 15:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хассльбак схожий на гармошку, нарізати овоч бажано тонким ножем. Якщо у вас стара картопля, то її потрібно почистити. До "шайб" з пюре додається бекон і болгарський перець
Оригінальні рецепти з картоплі на вечерю
Оригінальні рецепти з картоплі на вечерю / Фото: Колаж: Сьогодні

Шведський хассельбак був придуманий усередині минулого століття в однойменному ресторані Стокгольма. Хасельбак не треба плутати з картопляними човниками, він схожий на гармошку. Нарізати картоплю бажано тонким ножем. Що більше буде надрізів, то смачніше. Якщо у вас стара картопля, то її бажано почистити.

До "шайб" з пюре додається бекон і болгарський перець. Потрібно відварити пюре, змішати з овочами і беконом і запекти в духовці.

Реклама

"Шайби" з картопляного пюре з овочами і беконом

"Шайби" з картопляного пюре з овочами і беконом
"Шайби" з картопляного пюре з овочами і беконом / Фото: Ricette di Casa Mia

Інгредієнти:

  • Картопля – 700 г
  • Копчений бекон – 150 г
  • Болгарський перець – 1 шт.
  • Твердий сир – 100 г
  • Вершкове масло
  • Пластівці чилі
  • Спеції, зелена цибуля, сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

Реклама
  1. Приготувати картопляне пюре. Копчений бекон нарізати, додати чилі та обсмажити кілька хвилин.
  2. Додати нарізаний кубиками болгарський перець, подрібнену цибулю і обсмажити овочі з беконом впродовж 10 хвилин.
  3. Перекласти до пюре і зверху натерти сир. Перемішати.
  4. Сформувати з пюре "шайби" і викласти на змащене олією деко або використовувати металеві форми (змастити олією).
  5. Запікати 15-20 хвилин за 180 градусів.

Читайте також:

Хасельбак

Хасельбак
Хасельбак / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

Реклама

Інгредієнти:

  • Картопля – 8 шт.
  • Розмарин, орегано – по 1 ч. л.
  • Перець, часник, сіль – за смаком

Для соусу:

  • Томати у власному соку – 180 г
  • Базилік – 2 ч. л.
  • Сіль і перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Картоплю вимити і нарізати тонкими смужками, не дорізаючи до кінця. Викласти на деко, застелене фольгою. Полити олією, поспати спеціями та сіллю.
  2. Запікати за 200 градусів 30 хвилин.
  3. У сотейнику довести до кипіння подрібнені томати, додати спеції, сіль і тушкувати під кришкою на маленькому вогні 10-15 хвилин.
  4. У форму для запікання вилити соус і перекласти картоплю. Запікати 15-20 хвилин.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зберігати часник
Дізнатися
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти