Хасельбак і "шайби" з пюре з овочами і беконом – ідеї для вечері з картоплею

Хассльбак схожий на гармошку, нарізати овоч бажано тонким ножем. Якщо у вас стара картопля, то її потрібно почистити. До "шайб" з пюре додається бекон і болгарський перець

Оригінальні рецепти з картоплі на вечерю / Фото: Колаж: Сьогодні

Шведський хассельбак був придуманий усередині минулого століття в однойменному ресторані Стокгольма. Хасельбак не треба плутати з картопляними човниками, він схожий на гармошку. Нарізати картоплю бажано тонким ножем. Що більше буде надрізів, то смачніше. Якщо у вас стара картопля, то її бажано почистити.

До "шайб" з пюре додається бекон і болгарський перець. Потрібно відварити пюре, змішати з овочами і беконом і запекти в духовці.

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"Шайби" з картопляного пюре з овочами і беконом

"Шайби" з картопляного пюре з овочами і беконом / Фото: Ricette di Casa Mia

Інгредієнти:

Картопля – 700 г

Копчений бекон – 150 г

Болгарський перець – 1 шт.

Твердий сир – 100 г

Вершкове масло

Пластівці чилі

Спеції, зелена цибуля, сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

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Приготувати картопляне пюре. Копчений бекон нарізати, додати чилі та обсмажити кілька хвилин. Додати нарізаний кубиками болгарський перець, подрібнену цибулю і обсмажити овочі з беконом впродовж 10 хвилин. Перекласти до пюре і зверху натерти сир. Перемішати. Сформувати з пюре "шайби" і викласти на змащене олією деко або використовувати металеві форми (змастити олією). Запікати 15-20 хвилин за 180 градусів.

Хасельбак

Хасельбак / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

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Інгредієнти:

Картопля – 8 шт.

Розмарин, орегано – по 1 ч. л.

Перець, часник, сіль – за смаком

Для соусу:

Томати у власному соку – 180 г

Базилік – 2 ч. л.

Сіль і перець – за смаком

Як приготувати:

Картоплю вимити і нарізати тонкими смужками, не дорізаючи до кінця. Викласти на деко, застелене фольгою. Полити олією, поспати спеціями та сіллю. Запікати за 200 градусів 30 хвилин. У сотейнику довести до кипіння подрібнені томати, додати спеції, сіль і тушкувати під кришкою на маленькому вогні 10-15 хвилин. У форму для запікання вилити соус і перекласти картоплю. Запікати 15-20 хвилин.

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