Хек зі смаком варених раків – рецепт легкої вечері для любителів риби

Риба, хек або мінтай, готуватиметься на подушці з моркви та цибулі, суміш цих овочів опиниться нагорі. Вечеря швидка, за 30 хвилин можна справитися

Хек з овочами на сніданок

Хек і мінтай – порівняно недорога риба. Ще вона зручна в тому плані, що готується дуже швидко. Правда, зазвичай вона буває сухуватою.

Тут усі фудблогери радять смажити хека на вершковому маслі.

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Alina FooDee рекомендує використовувати стебла кропу без верхньої зелені, вони добре підходять для цього рецепта. І що більше вершкового масла, то смачнішим буде соус і соковитішою риба.

Смажений хек на вечерю

Смажений хек на вечерю

Інгредієнти:

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мінтай або хек – 800 г;

цибуля – 2 шт. (невеликі);

морква – 1 шт.;

вершкове масло;

стебла кропу – 1 пучок;

лаврове листя – 1 шт.;

сіль, перець.

Як приготувати:

Рибу помити, почистити, видалити плавники та чорну плівку всередині, порційно нарізати. Посолити. Цибулю нарізати півкільцями, моркву великою соломкою, стебла кропу нарізати крупно. На сковороді розігріти вершкове масло. Викласти половину цибулі та моркви. На овочі викласти шматочки риби, зверху – решту цибулі та моркви. Посипати кропом, поперчити та додати лаврове листя. Накрити кришкою і томити 20-25 хвилин до повної готовності риби.

Усі подробиці цієї вечері дивіться в ролику від авторки рецепта.

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