3 оригінальні холодні закуски на Новий рік 2022

Крім найоригінальних салатів на Новий рік-2022, на столі мають бути красиві холодні закуски.
Саме вони виступають на розігріві перед основними стравами, тому бажано, щоб вони не були важкими, щоб не перебити апетит.
Для закуски з вершковим сиром і тунцем від фудблогерки yanika.lazarenko необхідно листково-дріжджове тісто, "Фуршетна" закуска за рецептом gotovkahome готується з курки та печериць.
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Соус діп з лосося із сиром та зеленню, який можна подавати з крекерами, перевірений редакцією.
Закуска "Фуршетна"
Інгредієнти:
- Філе куряче (відварене), морква по-корейськи – по 150 г
- Печериці (свіжі або заморожені) – 300 г
- Майонез
Як приготувати:
- Куряче філе відварити, остудити, нарізати. Свіжі печериці помити, нарізати та обсмажити.
- Змішати інгредієнти, додати моркву та майонез, перемішати.
- Наповнити салатом тарталетки.
Закуска з листкового тіста з сиром та тунцем
Інгредієнти:
- Листкове дріжджове тісто – 500 г
- Яйце – 1 шт.
- Вершковий сир – 150 г
- Філе тунця – 1 бляшанка
- Кріп
Як приготувати:
- Тісто розморозити, злегка розкочати і за допомогою склянки вирізати кружальця.
- Змастити яйцем і випікати за 180 градусів близько 10-15 хвилин.
- Для начинки поєднати і перемішати до однорідності сир, тунець і дрібно нарізану зелень.
- Спечене тісто розрізати не до кінця і начинити.
Соус діп з лосося із зеленню
Інгредієнти:
- Копчене філе лосося – 100 г
- Натуральний йогурт 50 мл
- Тертий сир 3 ст. л.
- Часник – 2 зубчики
- Кріп, шніт-цибуля – по 2 ст. л.
- Сіль, мелений перець – за смаком
Як приготувати:
- Рибу та зелень дрібно нарізати.
- Часник пропустити через прес, натерти сир на тертці.
- Перемішати всі інгредієнти у мисці. Дати готовому соусу настоятись 5-10 хвилин.
- Подавати разом з хлібом, крекерами або овочами.