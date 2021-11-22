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3 оригінальні холодні закуски на Новий рік 2022

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
22 листопада, 12:15
В закладинки
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Для "Фуршетної" закуски потрібно куряче філе, печериці та морква по-корейськи, також можна спекти листкові мінібулочки та наповнити їх тунцем із сиром. А густий діп з лосося подавайте з крекером
Холодні закуски на Новий рік
Холодні закуски на Новий рік / Фото: Depositphotos

Крім найоригінальних салатів на Новий рік-2022, на столі мають бути красиві холодні закуски.

Саме вони виступають на розігріві перед основними стравами, тому бажано, щоб вони не були важкими, щоб не перебити апетит.

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Для закуски з вершковим сиром і тунцем від фудблогерки yanika.lazarenko необхідно листково-дріжджове тісто, "Фуршетна" закуска за рецептом gotovkahome готується з курки та печериць.

Соус діп з лосося із сиром та зеленню, який можна подавати з крекерами, перевірений редакцією.

Закуска "Фуршетна"

Закуска "Фуршетна"
Закуска "Фуршетна" / Фото: instagram.com/gotovkahome/

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Інгредієнти:

  • Філе куряче (відварене), морква по-корейськи – по 150 г
  • Печериці (свіжі або заморожені) – 300 г
  • Майонез

Як приготувати:

  1. Куряче філе відварити, остудити, нарізати. Свіжі печериці помити, нарізати та обсмажити.
  2. Змішати інгредієнти, додати моркву та майонез, перемішати.
  3. Наповнити салатом тарталетки.

Закуска з листкового тіста з сиром та тунцем

Закуска з листкового тіста з сиром та тунцем
Закуска з листкового тіста з сиром та тунцем / Фото: instagram.com/yanika.lazarenko/

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Інгредієнти:

  • Листкове дріжджове тісто – 500 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Вершковий сир – 150 г
  • Філе тунця – 1 бляшанка
  • Кріп

Як приготувати:

  1. Тісто розморозити, злегка розкочати і за допомогою склянки вирізати кружальця.
  2. Змастити яйцем і випікати за 180 градусів близько 10-15 хвилин.
  3. Для начинки поєднати і перемішати до однорідності сир, тунець і дрібно нарізану зелень.
  4. Спечене тісто розрізати не до кінця і начинити.

Соус діп з лосося із зеленню

Діп з лосося
Діп з лосося / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Копчене філе лосося – 100 г
  • Натуральний йогурт 50 мл
  • Тертий сир 3 ст. л.
  • Часник – 2 зубчики
  • Кріп, шніт-цибуля – по 2 ст. л.
  • Сіль, мелений перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Рибу та зелень дрібно нарізати.
  2. Часник пропустити через прес, натерти сир на тертці.
  3. Перемішати всі інгредієнти у мисці. Дати готовому соусу настоятись 5-10 хвилин.
  4. Подавати разом з хлібом, крекерами або овочами.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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