3 оригінальні холодні закуски на Новий рік 2022

Для "Фуршетної" закуски потрібно куряче філе, печериці та морква по-корейськи, також можна спекти листкові мінібулочки та наповнити їх тунцем із сиром. А густий діп з лосося подавайте з крекером

Холодні закуски на Новий рік / Фото: Depositphotos

Крім найоригінальних салатів на Новий рік-2022, на столі мають бути красиві холодні закуски.

Саме вони виступають на розігріві перед основними стравами, тому бажано, щоб вони не були важкими, щоб не перебити апетит.

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Для закуски з вершковим сиром і тунцем від фудблогерки yanika.lazarenko необхідно листково-дріжджове тісто, "Фуршетна" закуска за рецептом gotovkahome готується з курки та печериць.

Соус діп з лосося із сиром та зеленню, який можна подавати з крекерами, перевірений редакцією.

Закуска "Фуршетна"

Закуска "Фуршетна" / Фото: instagram.com/gotovkahome/

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Інгредієнти:

Філе куряче (відварене), морква по-корейськи – по 150 г

Печериці (свіжі або заморожені) – 300 г

Майонез

Як приготувати:

Куряче філе відварити, остудити, нарізати. Свіжі печериці помити, нарізати та обсмажити. Змішати інгредієнти, додати моркву та майонез, перемішати. Наповнити салатом тарталетки.

Закуска з листкового тіста з сиром та тунцем

Закуска з листкового тіста з сиром та тунцем / Фото: instagram.com/yanika.lazarenko/

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Інгредієнти:

Листкове дріжджове тісто – 500 г

Яйце – 1 шт.

Вершковий сир – 150 г

Філе тунця – 1 бляшанка

Кріп

Як приготувати:

Тісто розморозити, злегка розкочати і за допомогою склянки вирізати кружальця. Змастити яйцем і випікати за 180 градусів близько 10-15 хвилин. Для начинки поєднати і перемішати до однорідності сир, тунець і дрібно нарізану зелень. Спечене тісто розрізати не до кінця і начинити.

Соус діп з лосося із зеленню

Діп з лосося / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Копчене філе лосося – 100 г

Натуральний йогурт 50 мл

Тертий сир 3 ст. л.

Часник – 2 зубчики

Кріп, шніт-цибуля – по 2 ст. л.

Сіль, мелений перець – за смаком

Як приготувати: