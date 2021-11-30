Хрусткі та соковиті сирні палички з 3 простих інгредієнтів

Як часто на наших тарілках опиняється хліб із сиром або гарячий сирний бутерброд? Достатньо часто. А якщо взяти картопляне пюре, натерти туди сиру, додати трохи крохмалю і насмажити соковиті палички?
Тоді ви отримаєте чудову закуску або заміните ними обід та вечерю.
Для рецепта від кулінарного каналу Vinastar Channel потрібно 400 грамів картоплі та 100 грамів твердого сиру. Спеції до тіста додайте на власний розсуд.
Далі по темі
Ми знаємо, як швидко приготувати ароматний часниково-сирний хліб, тепер дізнаємося про ці диво-палички.
Сирні палички – рецепт
Інгредієнти:
- 400 г картоплі;
- 100 г твердого сиру;
- 90 г крохмалю;
- олія;
- сіль, перець, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Картоплю почистити, нарізати та зварити у підсоленій воді. Злити воду, подрібнити у пюре. Додати сіль та перець за смаком.
- Сир натерти на дрібній тертці, додати до пюре. Перемішати.
- Всипати картопляний крохмаль і ретельно перемішати.
- Викласти тісто в пакет грипер і розкочати або розкочати тісто у рівний пласт на столі. Нарізати ножем палички.
- Розігріти олію, обсмажити палички до золотавого кольору, викласти на паперовий рушник.
Читайте також:
- Як приготувати борано – найпишніший сирний омлет з Грузії
- Конвертики із сиром – готуйте їх і на сніданок, і щоб взяти на роботу
- Швидкий рецепт сирного хліба до вечірнього чаю
- Рецепт помаранчевих макаронів із сиром – потрібно трохи гарбузового пюре
- Турецький пиріг без грама тіста – потрібні картопля, фарш і твердий сир