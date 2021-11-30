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Хрусткі та соковиті сирні палички з 3 простих інгредієнтів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 листопада, 17:30
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Кращий варіянт, якщо потрібно замінити хліб, закуску або картоплю, тим паче що готуються вони саме на основі картопляного пюре. Спеції додавайте на свій смак
Сирні палички - рецепт
Сирні палички - рецепт / Фото: Vinastar Channel

Як часто на наших тарілках опиняється хліб із сиром або гарячий сирний бутерброд? Достатньо часто. А якщо взяти картопляне пюре, натерти туди сиру, додати трохи крохмалю і насмажити соковиті палички?

Тоді ви отримаєте чудову закуску або заміните ними обід та вечерю.

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Для рецепта від кулінарного каналу Vinastar Channel потрібно 400 грамів картоплі та 100 грамів твердого сиру. Спеції до тіста додайте на власний розсуд.

Ми знаємо, як швидко приготувати ароматний часниково-сирний хліб, тепер дізнаємося про ці диво-палички.

Сирні палички – рецепт

Інгредієнти:

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  • 400 г картоплі;
  • 100 г твердого сиру;
  • 90 г крохмалю;
  • олія;
  • сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати:

  1. Картоплю почистити, нарізати та зварити у підсоленій воді. Злити воду, подрібнити у пюре. Додати сіль та перець за смаком.
  2. Сир натерти на дрібній тертці, додати до пюре. Перемішати.
  3. Всипати картопляний крохмаль і ретельно перемішати.
  4. Викласти тісто в пакет грипер і розкочати або розкочати тісто у рівний пласт на столі. Нарізати ножем палички.
  5. Розігріти олію, обсмажити палички до золотавого кольору, викласти на паперовий рушник.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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