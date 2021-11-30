Хрусткі та соковиті сирні палички з 3 простих інгредієнтів

Кращий варіянт, якщо потрібно замінити хліб, закуску або картоплю, тим паче що готуються вони саме на основі картопляного пюре. Спеції додавайте на свій смак

Сирні палички - рецепт / Фото: Vinastar Channel

Як часто на наших тарілках опиняється хліб із сиром або гарячий сирний бутерброд? Достатньо часто. А якщо взяти картопляне пюре, натерти туди сиру, додати трохи крохмалю і насмажити соковиті палички?

Тоді ви отримаєте чудову закуску або заміните ними обід та вечерю.

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Для рецепта від кулінарного каналу Vinastar Channel потрібно 400 грамів картоплі та 100 грамів твердого сиру. Спеції до тіста додайте на власний розсуд.

Ми знаємо, як швидко приготувати ароматний часниково-сирний хліб, тепер дізнаємося про ці диво-палички.

Сирні палички – рецепт

Інгредієнти:

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400 г картоплі;

100 г твердого сиру;

90 г крохмалю;

олія;

сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати: