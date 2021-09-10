Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Ломаченко - Коммі: онлайн бою Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💸 Тисяча Зеленського

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Хрусткі палички з беконом і кабачки з фетою, які запікаються одночасно – рецепти для смачного ранку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
10 вересня, 07:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тісто для паличок беріть вже готове, кількість бекону регулюйте на свій смак. Кабачки ріжуться і швидко запікаються. Для соусу до них потрібна фета, сметана і ваші улюблені спеції
Хрусткі палички з беконом
Хрусткі палички з беконом / Фото: instagram.com/veracooks_/

У чому плюс такого сніданку? Крім очевидної ситості, ви серйозно економите час, тому що і палички з беконом, і кабачки можуть спокійно розміститися на одному деко та випікатися одночасно. Замість бекону можна взяти шинку, варену ковбасу або загорнути в листкове тісто відварну курку. Отже, якщо любите максимально швидкий сніданок, то ці рецепти ви оціните.

Хрусткі палички з беконом

Листкові палички з беконом
Листкові палички з беконом / Фото: instagram.com/katigrigorieva/


Інгредієнти

Реклама
  • 500 г листкового тіста
  • 200 г бекону
  • кунжут, перець, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розкачати тісто в прямокутний пласт, посолити.
  2. Розкласти на тісто смужки бекону. Розрізати тісто, щоб вийшли смужки тіста з беконом зверху.
  3. Згорнути кожну смужку спіраллю, зверху посипати кунжутом і перцем.
  4. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.

Читайте також:

Кабачки з фетою в духовці

Кабачки в духовці кружечками
Кабачки в духовці кружечками / Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти

  • 2 молодих кабачки або цукіні
  • 125 г фети
  • 2 ст. л. сметани
  • Сіль, перець, орегано, зелень

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 220 градусів.
  2. Кабачок помити, нарізати кружальцями завтовшки 1 см. Посолити, поперчити за смаком, злегка змастити олією.
  3. Деко застелити папером для випічки, викласти кабачки. Запікати 3-5 хвилин під грилем. Перевернути кабачки на інший бік і запікати ще 2-3 хвилини.
  4. Фету покласти в глибоку тарілку, розім'яти виделкою разом зі сметаною, орегано і дрібно порізаною зеленню.
  5. Подавати соус разом із запеченими кабачками.

10 несподіваних способів приготування кабачків зібрані тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти