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І чай, і кава в одному – як приготувати гонконзький напій юаньян

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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23 січня, 09:17
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Майже три мільйони чашок юаньяня випивають у Гонконгу за рік. Напій бадьорить та й придуманий він був для поліпшення робочого настрою. Кави та чаю в ньому 1:1
Як приготувати гонконзьку каву юаньян
Як приготувати гонконзьку каву юаньян / Фото: instagram.com/choco_guide

Тепер з упевненістю можна заявити, що в азійських країнах є свій стиль вживання кави, для більшості з нас дуже специфічний.

У В'єтнамі це і кава, і десерт. Там до неї додають яєчні жовтки та згущене молоко.

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Для юаньяня, крім згущеного молока, потрібен міцний чай у пропорції 1:1 з кавою.

Цікаво, що він був придуманий для представників робітничого класу і для підняття їхнього трудового духу ще в 1952 році.

Є особливості у заварюванні чаю для цього напою. Його має бути одна чайна ложка на 150 мілілітрів води.

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Коли чай завариться, дайте йому постояти декілька хвилин, потім процідіть.

Рецепт зі сторінки vietvamcom.

Кава юаньян

Кава юаньян
Кава юаньян / Фото: instagram.com/jjmouthilicious

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Інгредієнти на три порції:

  • по 200 мл міцної кави, міцного чорного чаю;
  • 100 г згущеного молока.

Для подачі (за бажанням):

  • 200 г льоду;
  • 100 г збитих вершків або морозива.

Як альтернативу еспресо можна приготувати кавове желе, як це роблять у Японії. ⠀

Як приготувати:

  1. Заварити чай та каву і дати охолонути до кімнатної температури.
  2. З'єднати та змішати чай, каву та згущене молоко в блендері.
  3. У склянки викласти лід та розлити порційно юаньян. Прикрасити вершками або морозивом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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