І ситно, і смачно – сирно-рисова запіканка з яблуком до сніданку

Зрозуміло, що рис попередньо потрібно відварити. Одне яблуко йде у тісто. Друге, нарізане на часточки, кладеться на дно форми для запікання

Сирно-рисова бабка / Фото: instagram.com/jscakes_stockholm

Якщо пофантазувати та уявити змагання серед продуктів за популярність на сніданок, то у трійці лідерів, якщо не першим, буде сир. Це не лише сирники, а й кекси із шоколадом та без нього, й запіканки.

Для цієї потрібен рис, попередньо відварений. Якщо хочеться насиченішої запіканки, то кількість сиру можна збільшувати.

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Яблука укладаються на дно форми, а зверху виливається сирно-рисова маса.

Автор цієї запіканки – jscakes_stockholm – радить перевернути запіканку після її приготування та повернути в духовку, щоб яблука трохи підрум'янилися.

Сирно-рисова запіканка

Інгредієнти:

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по 1 склянці відвареного рису, сиру;

3 яйця;

100 г цукру;

2 яблука.

Як приготувати: