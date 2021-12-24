І ситно, і смачно – сирно-рисова запіканка з яблуком до сніданку

Якщо пофантазувати та уявити змагання серед продуктів за популярність на сніданок, то у трійці лідерів, якщо не першим, буде сир. Це не лише сирники, а й кекси із шоколадом та без нього, й запіканки.
Для цієї потрібен рис, попередньо відварений. Якщо хочеться насиченішої запіканки, то кількість сиру можна збільшувати.
Яблука укладаються на дно форми, а зверху виливається сирно-рисова маса.
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Автор цієї запіканки – jscakes_stockholm – радить перевернути запіканку після її приготування та повернути в духовку, щоб яблука трохи підрум'янилися.
Сирно-рисова запіканка
Інгредієнти:
- по 1 склянці відвареного рису, сиру;
- 3 яйця;
- 100 г цукру;
- 2 яблука.
Як приготувати:
- В одній мисці збити білки до високих піків, в іншій змішати рис, сир, жовтки, цукор та одне яблуко, нарізане кубиками. Обережно змішати першу та другу маси.
- У змащену форму укласти на дно нарізані часточками яблука, викласти тісто і випікати в духовці 40-45 хвилин за 180 градусів до золотавого кольору.
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