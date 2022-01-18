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Ідеальна випічка із замороженими ягодами – 3 правила, щоб її не зіпсувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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18 січня, 11:06
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Не потрібно розморожувати ягоди заздалегідь, інакше буде багато зайвого соку. Обов'язково обвалюйте їх у крохмалі перед тим, як вони потраплять на тісто. Час приготування подібної випічки треба збільшувати
Як приготувати ідеальну випічку із замороженими ягодами
Як приготувати ідеальну випічку із замороженими ягодами / Фото: Depositphotos

Випічка взимку може бути із сезонними фруктами, наприклад, з мандаринами, а може із замороженими ягодами, про які старанні господині потурбувалися влітку.

Але іноді трапляється так, що у процесі ягоди розтікаються, тісто не пропікається – пиріг зіпсований.

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Зібрали поради досвідчених людей, які знають, як зробити випічку із замороженими ягодами ідеальною.

Розморожування ягід

Не розморожуйте ягоди для випічки заздалегідь
Не розморожуйте ягоди для випічки заздалегідь / Фото: Depositphotos

Зазвичай це відбувається так: ягоди дістаються з морозилки, кладуться в ємність і чекають на свою чергу, доки готується основа для пирога або пиріжків.

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Це неправильно. Як кажуть експерти, ягоди мають перебувати в морозильній камері.

А щоб вони не давали зайвий сік, перед тим, як відправити їх у тісто, ягоди треба обваляти в борошні або ще краще в крохмалі.

Якщо плануєте пиріг на пісочному тісті, то до нього потрібно додати 30 грамів вершкового масла до зазначеної у рецепті кількості.

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Так основа триматиме сік, ніби відштовхуючи його від тіста.

Тут дізнаєтесь, як швидко розморозити листкове та дріжджове тісто.

Час випікання

Час випікання потрібно збільшити на 5-10 хвилин
Час випікання потрібно збільшити на 5-10 хвилин / Фото: pexels.com

Його потрібно збільшити. Зрозуміло, це для того, щоб ягоди встигли розморозитись, а тісто пропіктися. Зазвичай це інтервал у районі 5-10 хвилин.

Час усе ж таки залежатиме від товщини шару ягід і тіста, а також від особливостей духовки.

Як правильно зберігати дріжджове тісто в морозилці та холодильнику дізнаєтесь тут.

Різновид випічки

Найкраще із замороженими ягодами випікати відкриті пироги
Найкраще із замороженими ягодами випікати відкриті пироги / Фото: Depositphotos

Усе-таки шансів на те, що випічка вийде ідеальною у відкритих пирогів.

Навіть якщо буде багато зайвої рідини, вона все одно випарується.

Багато хто радить спочатку відправити основу в духовку, злегка її підпекти, а потім викладати начинку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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