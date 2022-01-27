Ідеальний овочевий паштет за 30 хвилин: рецепт від Григорія Германа

Основа цього паштету – квасоля. Важливо, правильно її підготувати, тобто зварити, щоб отримати очікуваний результат.
Ведучий програми "Ранок з Україною" та відомий кулінар Григорій Герман у рубриці "Танцюй та готуй" поділився рецептом корисного та, що важливо, поживного квасолевого паштету, який сподобається навіть вегетаріянцям.
Крім горіхів, палітру смаків забезпечать петрушка, хмелі-сунелі, паприка, мускатний горіх.
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Паштет з квасолі з волоськими горіхами
Інгредієнти:
- цибуля – 1 шт.;
- відварена квасоля – 300 г;
- волоський горіх – 60 г;
- часник – 2 зуб.;
- олія або вершкове масло – 100 г;
- петрушка, хмелі-сунелі, паприка, мускатний горіх, сіль;
- хліб тостовий.
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Як приготувати:
- Сковороду відправити на вогонь та додати 50 г олії. Подрібнити цибулю та часник і обсмажити до прозорості. Додати до овочів сіль, паприку, хмелі-сунелі та мускатний горіх за смаком, а також олію, що залишилася. Ретельно перемішати та прибрати з вогню.
- Подрібнити волоський горіх і додати його до відвареної квасолі. Туди ж відправити петрушку, готову цибулю з часником. Подрібнити інгредієнти за допомогою блендера до однорідного стану (за необхідності додати воду).
- Подавати паштет з грінками.
Тут можна переглянути процес приготування цього паштету.