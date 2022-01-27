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Ідеальний овочевий паштет за 30 хвилин: рецепт від Григорія Германа

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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27 січня, 17:29
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Цей паштет з квасолі, смак якої підкреслять цибуля, часник, волоські горіхи та спеції. Подавати з грінками або свіжим хлібом
Паштет з квасолі за рецептом Григорія Германа
Паштет з квасолі за рецептом Григорія Германа / Фото: Колаж: Сьогодні

Основа цього паштету – квасоля. Важливо, правильно її підготувати, тобто зварити, щоб отримати очікуваний результат.

Ведучий програми "Ранок з Україною" та відомий кулінар Григорій Герман у рубриці "Танцюй та готуй" поділився рецептом корисного та, що важливо, поживного квасолевого паштету, який сподобається навіть вегетаріянцям.

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Крім горіхів, палітру смаків забезпечать петрушка, хмелі-сунелі, паприка, мускатний горіх.

Паштет з квасолі з волоськими горіхами

Паштет з квасолі з прованськими травами
Паштет з квасолі з прованськими травами / Фото: instagram.com/zdorovo_est_net_diabet

Інгредієнти:

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  • цибуля – 1 шт.;
  • відварена квасоля – 300 г;
  • волоський горіх – 60 г;
  • часник – 2 зуб.;
  • олія або вершкове масло – 100 г;
  • петрушка, хмелі-сунелі, паприка, мускатний горіх, сіль;
  • хліб тостовий.

Якщо любите рибний паштет, тут дізнаєтеся, як приготувати такий зі скумбрії.

Як приготувати:

  1. Сковороду відправити на вогонь та додати 50 г олії. Подрібнити цибулю та часник і обсмажити до прозорості. Додати до овочів сіль, паприку, хмелі-сунелі та мускатний горіх за смаком, а також олію, що залишилася. Ретельно перемішати та прибрати з вогню.
  2. Подрібнити волоський горіх і додати його до відвареної квасолі. Туди ж відправити петрушку, готову цибулю з часником. Подрібнити інгредієнти за допомогою блендера до однорідного стану (за необхідності додати воду).
  3. Подавати паштет з грінками.

Тут можна переглянути процес приготування цього паштету.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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