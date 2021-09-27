Ідея для корисної вечері – курячі котлети із сиром

Потрібно буде філе і хороший сир. Подрібніть і додайте до фаршу свою улюблену зелень, а для більшої соковитості можна покласти ложку сметани або натурального йогурту

Курячі котлети з сиром / Фото: Depositphotos

Щоби приготувати щось швидке до вечері з курки, є кілька варіянтів. Посмажити філе на сковороді або запекти в духовці. Але варто докласти трохи зусиль, подрібнити м'ясо, додати сир і зелень – і вийдуть соковиті і, головне, корисні котлети. Їх можна трохи обсмажити на вершковому маслі або олії, а потім довести до готовності в духовці. Подавати котлети з улюбленим гарніром.

Курячі котлети із сиром

Інгредієнти:

Грудка куряча – 500 г

Сир – 150 г

Яйце – 2 шт.

Крохмаль – 1 ч. л.

Сметана – 1 ст. л.

Сіль, перець, петрушка, зелена цибуля – за смаком

Панірувальні сухарі

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Як приготувати:

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