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Пончики зеполє із заварним кремом – готуються швидко, з'їдаються в секунду

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
20 листопада, 15:10
В закладинки
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Готують їх із заварного тіста. Зеполє можна смажити у фритюрниці або запікати, а прикрашаються вони цукровою пудрою, ніжним заварним кремом та десертною вишнею або краплею варення
Італійські пончики зеполэ
Італійські пончики зеполэ / Фото: instagram.com/pasticceriadelucaegidio

Зеполє – традиційні італійські ласощі. Найбільше їх люблять у Неаполі. Традиційні, бо цими хрусткими пончиками чи тістечками, тут непринципово, пригощаються у День Святого Йосипа, який католики святкують 19 березня.

На відміну від французьких крихітних пончиків беньє, зеполє великі, в діаметрі близько 10 сантиметрів.

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І ще одна краса: покривають їх заварним кремом або кремом з меду та вершкового масла, а зверху кладеться десертна вишенька.

Замість борошна для заварного тіста alinapiccina пропонує взяти рисовий крохмаль, так крем буде повітрянішим.

Зепполе – рецепт

Інгредієнти для тіста:

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  • Яйця – 4 шт.
  • Борошно – 160 г
  • Вершкове масло – 90 г
  • Вода – 200 мл
  • Сіль – щіпка

Для крему:

  • Молоко незбиране – 500 г
  • Цукор – 130 г
  • Жовтки (близько 7 шт.) – 125 г
  • Рисовий крохмаль – 40 г
  • Ванільний цукор – 10 г
  • Цедра половини лимона
  • Цукрова пудра, десертна вишня – для прикраси

Як приготувати:

  1. Для крему поєднати крохмаль, цукор, ванільний цукор, жовтки. Розтерти в однорідну суміш. Вливати тепле молоко частинами, постійно помішуючи.
  2. Готувати на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи вінчиком. Наприкінці додати ванільний цукор та цедру. Накрити в контакт харчовою плівкою та остудити.
  3. Розігріти масло та воду в каструлі. Щойно закипить, зменшити вогонь до мінімуму. Додати просіяне борошно і дерев'яною лопаткою замісити тісто. Коли тісто повністю відійде від стін, зняти з вогню.
  4. Перекласти тісто в миску і продовжувати помішувати, доки пара не зникне.
  5. Додати щіпку солі, ввести яйця по одному та перемішувати, доки суміш не стане однорідною та густою.
  6. Помістити тісто в кондитерський мішок. Вистелити деко пергаментним папером і за допомогою кондитерського мішка зробити пончики. Для кожного потрібно буде зробити два неповні витки, один зверху іншого, щоб вийшло коло діаметром близько 10 см.
  7. Випікати за 200 градусів 10 хвилин, потім – за 180 градусів 25 хвилин на режимі верх/низ. Дати охолонути.
  8. Використовуючи кондитерський мішок з вузькою насадкою, проткнути кожен зеполє в кількох місцях і заповнити кремом. Можна розрізати поперек та змастити кремом.
  9. Вичавити трохи крему в центр кожного пончика та помістити на кожен вишню. Посипати цукровою пудрою.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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