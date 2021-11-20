Пончики зеполє із заварним кремом – готуються швидко, з'їдаються в секунду

Готують їх із заварного тіста. Зеполє можна смажити у фритюрниці або запікати, а прикрашаються вони цукровою пудрою, ніжним заварним кремом та десертною вишнею або краплею варення

Італійські пончики зеполэ / Фото: instagram.com/pasticceriadelucaegidio

Зеполє – традиційні італійські ласощі. Найбільше їх люблять у Неаполі. Традиційні, бо цими хрусткими пончиками чи тістечками, тут непринципово, пригощаються у День Святого Йосипа, який католики святкують 19 березня.

На відміну від французьких крихітних пончиків беньє, зеполє великі, в діаметрі близько 10 сантиметрів.

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І ще одна краса: покривають їх заварним кремом або кремом з меду та вершкового масла, а зверху кладеться десертна вишенька.

Замість борошна для заварного тіста alinapiccina пропонує взяти рисовий крохмаль, так крем буде повітрянішим.

Зепполе – рецепт

Інгредієнти для тіста:

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Яйця – 4 шт.

Борошно – 160 г

Вершкове масло – 90 г

Вода – 200 мл

Сіль – щіпка

Для крему:

Молоко незбиране – 500 г

Цукор – 130 г

Жовтки (близько 7 шт.) – 125 г

Рисовий крохмаль – 40 г

Ванільний цукор – 10 г

Цедра половини лимона

Цукрова пудра, десертна вишня – для прикраси

Як приготувати: