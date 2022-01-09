Італійський сільський пиріг – прекрасний для сімейного обіду та перекусу на роботі

Ще зручно, що цей пиріг ви приготуєте максимально швидко порівняно з іншими. Потрібне готове листкове тісто, шинка та моцарела

Італійський сільський пиріг / Фото: www.ricettedalmondo.it

Італійська кухня різноманітна. Тут тобі вишукані м'ясні мінірулети з цікавими начинками і разом з цим – прості сільські пироги.

Звісно, це не означає, що вони такі прості. Пиріг, рецепт якого нижче, чудовий – про це кажуть відварена картопля, шинка та моцарела у нього всередині.

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На сайті Ricettedalmondo.it пропонують використовувати готове листкове тісто і не шкодувати сиру та м'яса.

Італійський сільський пиріг

Інгредієнти:

2 листи листкового тіста;

3-4 картоплі (середньої);

200 г шинки;

150 г моцарели;

1 яєчний жовток;

1 ст. л. молока;

сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати:

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