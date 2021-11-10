Італійський сільський пиріг з баклажанами – рецепт простої та швидкої випічки

Потрібно готове листкове тісто, кілька баклажанів, чері та пармезан. Якщо є бажання, то баклажани можна трохи запекти. При подачі прикрасьте пиріг свіжим базиліком та в'яленими помідорами

Італійський сільський пиріг з баклажанами / Фото: www.annaontheclouds.it

Схоже, що любов до баклажанів ми з італійцями поділяємо. В Італії ці овочі готують активно. Чого варта їхня неймовірна парміджана з баклажанами.

Сільський пиріг готується з готового листкового тіста. Баклажани можна злегка запекти, так буде смачніше. Обов'язкові трохи свіжого базиліку та тертого пармезану.

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Рецепт від італійського кулінарного сайту Аnnaontheclouds.it також передбачає наявність моцарели.

Італійський сільський пиріг з баклажанами

Інгредієнти:

упаковка листкового тіста;

2 середні баклажани;

20 помідорів чері;

200 г моцарели;

свіжий базилік, сіль та перець;

оливкова олія;

тертий пармезан.

Як приготувати:

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