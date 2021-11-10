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Італійський сільський пиріг з баклажанами – рецепт простої та швидкої випічки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
10 листопада, 17:30
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Потрібно готове листкове тісто, кілька баклажанів, чері та пармезан. Якщо є бажання, то баклажани можна трохи запекти. При подачі прикрасьте пиріг свіжим базиліком та в'яленими помідорами
Італійський сільський пиріг з баклажанами
Італійський сільський пиріг з баклажанами / Фото: www.annaontheclouds.it

Схоже, що любов до баклажанів ми з італійцями поділяємо. В Італії ці овочі готують активно. Чого варта їхня неймовірна парміджана з баклажанами.

Сільський пиріг готується з готового листкового тіста. Баклажани можна злегка запекти, так буде смачніше. Обов'язкові трохи свіжого базиліку та тертого пармезану.

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Рецепт від італійського кулінарного сайту Аnnaontheclouds.it також передбачає наявність моцарели.

Італійський сільський пиріг з баклажанами

Інгредієнти:

  • упаковка листкового тіста;
  • 2 середні баклажани;
  • 20 помідорів чері;
  • 200 г моцарели;
  • свіжий базилік, сіль та перець;
  • оливкова олія;
  • тертий пармезан.

Як приготувати:

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  1. Вимийте та обсушіть баклажани. Наріжте тонкими кружальцями.
  2. Розкочайте листкове тісто і викладіть у форму, застелену пергаментом. Проткніть дно зубцями виделки.
  3. Викладіть баклажани на листкове тісто.
  4. Помідори чері вимйте, обсушіть і наріжте кружальцями. Викладіть 10 штук помідорів чері на баклажани, додайте половину нарізаної моцарели і натріть пармезан. Додайте трохи оливкової олії та приправте сіллю і перцем.
  5. Додайте ще один шар баклажанів, помідорів чері та терту моцарелу, посоліть, поперчіть.
  6. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин або доки тісто не стане золотавим. Прикрасьте свіжим листям базиліку перед подачею.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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