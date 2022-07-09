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Італійський пиріг "12 ложок" – рецепт без вершкового масла (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 липня, 14:00
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Тісто замішується на олії. Правда, трохи вершкового масла все-таки потрібно, щоб змастити форму. У випічки цитрусовий аромат, за рахунок цедри та соку лимона
Рецепт пирога "12 ложок"
Рецепт пирога "12 ложок"

Не станемо стверджувати, що це абсолютно італійський пиріг, як мигдальний сбризолона. Швидше, це прекрасне напрацювання та знахідка фудблогерів.

Пиріг економний, вершкового масла не потрібно. Візьміть олію без вираженого запаху. Для пишності спочатку збиваються яйця з цукром, потім додаються інші інгредієнти.

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Рецепт від Alina FooDee.

Італійський пиріг "12 ложок"

Італійський пиріг "12 ложок"
Італійський пиріг "12 ложок"

Інгредієнти:

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  • цукор – 12 ст. л.;
  • олія без запаху – 12 ст. л.;
  • молоко – 12 ст. л.;
  • борошно – 12 ст. л. з невеликою гіркою (близько 250 г);
  • розпушувач – 1 ч. л. з гіркою;
  • дрібка солі;
  • 3 великі яйця;
  • цедра та сік половини лимона;
  • ванільний цукор – 10 г.

Як приготувати:

  1. До яєць додати щіпку солі, 12 ст. л. цукру, ванільний цукор. Збити до пишної світлої маси близько 3-4 хвилин.
  2. Додати 12 ст. л. молока, 12 ст. л. олії, цедру та сік лимона.
  3. Змішати 12 ст. л. борошна з розпушувачем, додати до решти інгредієнтів.
  4. Дно та стінки форми змастити вершковим маслом, посипати борошном.
  5. Вилити тісто у форму, випікати 40-45 хвилин у заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.
  6. Готовий пиріг посипати цукровою пудрою.

Яким виходить цей пиріг – дивіться нижче.

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Не пропустіть ще один схожий рецепт випічки – пирога – "5 ложок".

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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