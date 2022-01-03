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На сметані, з авокадо та пісний яблучний – 3 рецепти домашнього майонезу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 січня, 12:10
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Для соусу з яблуком та авокадо їх потрібно очистити та ретельно перебити у блендері. До майонезу на сметані потрібні яйця. Спеції та гірчицю додавайте на свій смак
Рецепти домашнього майонезу на сметані, з авокадо та яблуком
Рецепти домашнього майонезу на сметані, з авокадо та яблуком / Фото: Unsplash

Свята тривають, а це означає, салати ще готуватимуться. Звісно, можна купити перевірений майонез, але смачніше, якщо соус буде приготовлений особисто. Наприклад, скористатися швидким рецептом з молока та яєць.

Сьогодні легко вибрати оптимальний для себе та приготувати. Варіянти нижче, зі сторінки iamcookru, прості в реалізації.

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Потрібно об'єднати всі інгредієнти та змішати у блендері або за допомогою міксера. За бажанням у майонез з авокадо замість води можна взяти біле сухе вино.

Майонез зі сметани

Інгредієнти:

  • Сметана – 200 мл
  • Яйця – 2 шт.
  • Гірчиця – 1 ч. л.
  • Сіль, цукор, спеції – за смаком


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Пісний яблучний майонез

Інгредієнти:

  • Яблуко – 2 шт.
  • Олія – 100 мл
  • Лимонний сік або яблучний оцет – 2 ч. л.
  • Гірчиця, цукор – по 1 ч. л.
  • Сіль, спеції – за смаком


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Майонез з авокадо

Інгредієнти:

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  • Авокадо – половина
  • Олія рослинна, лимонний сік – по 1 ст. л.
  • Часник – 1 зубчик
  • Вода або вино – 100 мл
  • Сіль, перець – за смаком

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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