На сметані, з авокадо та пісний яблучний – 3 рецепти домашнього майонезу

Свята тривають, а це означає, салати ще готуватимуться. Звісно, можна купити перевірений майонез, але смачніше, якщо соус буде приготовлений особисто. Наприклад, скористатися швидким рецептом з молока та яєць.
Сьогодні легко вибрати оптимальний для себе та приготувати. Варіянти нижче, зі сторінки iamcookru, прості в реалізації.
Потрібно об'єднати всі інгредієнти та змішати у блендері або за допомогою міксера. За бажанням у майонез з авокадо замість води можна взяти біле сухе вино.
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Майонез зі сметани
Інгредієнти:
- Сметана – 200 мл
- Яйця – 2 шт.
- Гірчиця – 1 ч. л.
- Сіль, цукор, спеції – за смаком
Пісний яблучний майонез
Інгредієнти:
- Яблуко – 2 шт.
- Олія – 100 мл
- Лимонний сік або яблучний оцет – 2 ч. л.
- Гірчиця, цукор – по 1 ч. л.
- Сіль, спеції – за смаком
Майонез з авокадо
Інгредієнти:
- Авокадо – половина
- Олія рослинна, лимонний сік – по 1 ст. л.
- Часник – 1 зубчик
- Вода або вино – 100 мл
- Сіль, перець – за смаком
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