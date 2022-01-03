На сметані, з авокадо та пісний яблучний – 3 рецепти домашнього майонезу

Для соусу з яблуком та авокадо їх потрібно очистити та ретельно перебити у блендері. До майонезу на сметані потрібні яйця. Спеції та гірчицю додавайте на свій смак

Рецепти домашнього майонезу на сметані, з авокадо та яблуком / Фото: Unsplash

Свята тривають, а це означає, салати ще готуватимуться. Звісно, можна купити перевірений майонез, але смачніше, якщо соус буде приготовлений особисто. Наприклад, скористатися швидким рецептом з молока та яєць.

Сьогодні легко вибрати оптимальний для себе та приготувати. Варіянти нижче, зі сторінки iamcookru, прості в реалізації.

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Потрібно об'єднати всі інгредієнти та змішати у блендері або за допомогою міксера. За бажанням у майонез з авокадо замість води можна взяти біле сухе вино.

Майонез зі сметани

Інгредієнти:

Сметана – 200 мл

Яйця – 2 шт.

Гірчиця – 1 ч. л.

Сіль, цукор, спеції – за смаком





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Пісний яблучний майонез

Інгредієнти:

Яблуко – 2 шт.

Олія – 100 мл

Лимонний сік або яблучний оцет – 2 ч. л.

Гірчиця, цукор – по 1 ч. л.

Сіль, спеції – за смаком





Майонез з авокадо

Інгредієнти:

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