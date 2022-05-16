Неаполітанські спагеті "Часник та олія" – готуються трохи довше, ніж бутерброд

В оригіналі ця паста називається аglio e olio, в Італії дуже популярна. Тут важливо правильно обсмажити часник до золотавого кольору

Спагеті з часником

Сьогодні спагеті вийшли на новий рівень. Про те, як зробити цитрусовий торт з них, ми розповідали. Рецепт став дуже популярним у ТikTok.

Ця паста називається аglio e olio, що можна перекалсти як олія (оливкова) та часник.

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На сайті Аllrecipes.com радять відповідально підійти до обсмажування часнику. Робити це потрібно повільно, щоб часник отримав ідеальний золотавий колір.

Якщо він вийде світлим, не буде правильного смаку страви, якщо ви пересмажите часник, спагеті гірчитимуть.

Паста аglio e olio (часник та олія)

Паста Aglio e olio з часником

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Інгредієнти:

500 г спагеті;

середній пучок петрушки;

4 зубчики часнику;

80 мл оливкової олії;

сіль, перець.

Як приготувати:

У киплячій 3 л води додати 2 ст. л. солі та покласти спагеті. Помішуйте, щоб паста не прилипла до дна. З моменту другого закипання варити згідно з інструкцією на упаковці. Очистити та дрібно нарізати часник. Тонко нарізати стебла петрушки, листя дрібно порубати. Розігріти оливкову олію. Покласти часник, трохи посолити, готувати, помішуючи, одну хвилину на середньому вогні. Додати стебла петрушки та смажити одну хвилину. Спагеті відкинути на друшляк і перекласти в сковороду з часником. Посипати петрушкою, прогріти на сильному вогні, помішуючи одну хвилину. Додати листя петрушки та зняти з вогню. Подавати одразу ж.

Рецепт ароматної вершкової пасти на вечерю знайдете тут.