Кабачки, фаршировані курячим філе – рецепт для тих, хто стежить за фігурою

Поки кабачки ще є у продажу та за стерпною ціною, треба користуватися нагодою і фарширувати їх. У рецепті від kulinaria.pp – курячим філе з помідорами, після чого це все запікається під сиром.
Як і у випадку з болгарським перцем, фаршированим різними начинками, кабачки приготуються максимально швидко. Інгредієнти розраховані на чотири порції.
Кабачки, фаршировані курячим філе та помідорами
Інгредієнти на 4 порції:
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- Кабачки – 2 шт. (приблизно 600-650 г)
- Куряче філе – 400 г
- Помідори, цибуля, твердий сир – по 80 г
- Олія – 10 г
- Сметана 15% – 40 г
- Часник – 2 зубчики
- Сіль, перець, сушені трави, зелень
Як приготувати:
- Кабачки розрізати вздовж навпіл, прибрати серцевину. На деко налити трохи води і поставити на 15 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.
- Для начинки філе нарізати та обсмажити кілька хвилин. Додати цибулю, нарізану дрібними кубиками і готувати ще кілька хвилин. Додати нарізані помідори.
- Приправити за смаком, готувати 3 хвилини й наприкінці додати сметану.
- Начинити кабачки, зверху посипати тертим сиром. Запікати ще 15 хвилин.