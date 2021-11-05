Кабачки, фаршировані курячим філе – рецепт для тих, хто стежить за фігурою

З кабачків потрібно прибрати серцевину, злегка запекти в духовці та начинити обсмаженим філе з помідорами. Завершується процес теж у духовці, цю вечерю ви приготуєте за пів години

Кабачки, фаршировані курячим філе / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/

Поки кабачки ще є у продажу та за стерпною ціною, треба користуватися нагодою і фарширувати їх. У рецепті від kulinaria.pp – курячим філе з помідорами, після чого це все запікається під сиром.

Як і у випадку з болгарським перцем, фаршированим різними начинками, кабачки приготуються максимально швидко. Інгредієнти розраховані на чотири порції.

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Кабачки, фаршировані курячим філе та помідорами

Інгредієнти на 4 порції:

Кабачки – 2 шт. (приблизно 600-650 г)

Куряче філе – 400 г

Помідори, цибуля, твердий сир – по 80 г

Олія – 10 г

Сметана 15% – 40 г

Часник – 2 зубчики

Сіль, перець, сушені трави, зелень

Як приготувати: