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Кабачки, фаршировані курячим філе – рецепт для тих, хто стежить за фігурою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 листопада, 18:55
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З кабачків потрібно прибрати серцевину, злегка запекти в духовці та начинити обсмаженим філе з помідорами. Завершується процес теж у духовці, цю вечерю ви приготуєте за пів години
Кабачки, фаршировані курячим філе
Кабачки, фаршировані курячим філе / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/

Поки кабачки ще є у продажу та за стерпною ціною, треба користуватися нагодою і фарширувати їх. У рецепті від kulinaria.pp – курячим філе з помідорами, після чого це все запікається під сиром.

Як і у випадку з болгарським перцем, фаршированим різними начинками, кабачки приготуються максимально швидко. Інгредієнти розраховані на чотири порції.

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Кабачки, фаршировані курячим філе та помідорами

Інгредієнти на 4 порції:

  • Кабачки – 2 шт. (приблизно 600-650 г)
  • Куряче філе – 400 г
  • Помідори, цибуля, твердий сир – по 80 г
  • Олія – 10 г
  • Сметана 15% – 40 г
  • Часник – 2 зубчики
  • Сіль, перець, сушені трави, зелень

Як приготувати:

  1. Кабачки розрізати вздовж навпіл, прибрати серцевину. На деко налити трохи води і поставити на 15 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.
  2. Для начинки філе нарізати та обсмажити кілька хвилин. Додати цибулю, нарізану дрібними кубиками і готувати ще кілька хвилин. Додати нарізані помідори.
  3. Приправити за смаком, готувати 3 хвилини й наприкінці додати сметану.
  4. Начинити кабачки, зверху посипати тертим сиром. Запікати ще 15 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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