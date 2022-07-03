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Кабачкова ікра на зиму – рецепт з грибами від Лізи Глінської (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 липня, 11:17
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Можна використовувати печериці або гливи. Також використовується болгарський перець. Потрібної текстури ікри досягайте за допомогою блендера
Як приготувати кабачкову ікру за рецептом Лізи Глінської
Як приготувати кабачкову ікру за рецептом Лізи Глінської / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабачки – популярний овоч для консервації та заготівель на зиму. З ними нескладно працювати і як би ви їх не використовували, все одно вийде чудова закуска. Про кабачки "Кривава Мері" ми детально писали, дуже рекомендуємо не пропустити цей рецепт.

Liza Glinskaya пропонує пробити готову ікру в блендері, якщо хочеться одноріднішої текстури.

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Ще потрібен перець чилі, не забудьте почистити його від насіння та додавайте за смаком.

Кабачкова ікра

Кабачкова ікра на зиму
Кабачкова ікра на зиму

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Інгредієнти:

  • 1,5 кг кабачків;
  • по 400 г цибулі, болгарського перцю, помідорів;
  • 300 г моркви;
  • 200 г грибів (печериці, гливи);
  • часник, перець чилі – за смаком;
  • 30 мл олії;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Овочі, окрім помідорів, нарізати дрібним кубиком.
  2. Помідори бланшувати, зняти шкірку, видалити серцевину й дрібно нарізати.
  3. Видалити насіння у перцю чилі та дрібно нарізати. Пропустити часник через прес.
  4. Відправити в каструлю олію та всі нарізані інгредієнти, посолити.
  5. Додати 100 мл води й тушкувати на середньому вогні близько 1-1,5 години, помішуючи.
  6. Додати подрібнений кріп, довести до смаку сіллю. Зняти з вогню, дати охолонути.

Деталі про цю ікру дивіться у відео.

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У цьому матеріялі знайдете рецепт помідорів у власному соку з мінімальною кількістю солі. Його автор Євген Клопотенко.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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