Кабачкова ікра на зиму – рецепт з грибами від Лізи Глінської (відео)

Можна використовувати печериці або гливи. Також використовується болгарський перець. Потрібної текстури ікри досягайте за допомогою блендера

Як приготувати кабачкову ікру за рецептом Лізи Глінської / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабачки – популярний овоч для консервації та заготівель на зиму. З ними нескладно працювати і як би ви їх не використовували, все одно вийде чудова закуска. Про кабачки "Кривава Мері" ми детально писали, дуже рекомендуємо не пропустити цей рецепт.

Liza Glinskaya пропонує пробити готову ікру в блендері, якщо хочеться одноріднішої текстури.

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Ще потрібен перець чилі, не забудьте почистити його від насіння та додавайте за смаком.

Кабачкова ікра

Кабачкова ікра на зиму

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Інгредієнти:

1,5 кг кабачків;

по 400 г цибулі, болгарського перцю, помідорів;

300 г моркви;

200 г грибів (печериці, гливи);

часник, перець чилі – за смаком;

30 мл олії;

сіль.

Як приготувати:

Овочі, окрім помідорів, нарізати дрібним кубиком. Помідори бланшувати, зняти шкірку, видалити серцевину й дрібно нарізати. Видалити насіння у перцю чилі та дрібно нарізати. Пропустити часник через прес. Відправити в каструлю олію та всі нарізані інгредієнти, посолити. Додати 100 мл води й тушкувати на середньому вогні близько 1-1,5 години, помішуючи. Додати подрібнений кріп, довести до смаку сіллю. Зняти з вогню, дати охолонути.

Деталі про цю ікру дивіться у відео.

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У цьому матеріялі знайдете рецепт помідорів у власному соку з мінімальною кількістю солі. Його автор Євген Клопотенко.