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Кабачкова піца на сніданок – готується на сковороді за 10 хвилин (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 червня, 07:02
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Будемо називати її "Маргарита", тому що використовуються помідори та моцарела. Борошна потрібно кілька столових ложок, якщо кабачки надто водянисті
Кабачкова піца на сніданок
Кабачкова піца на сніданок

І ще один чудовий спосіб використати наші улюблені кабачки. Вони хороші в різних теплих салатах, їх можна використовувати як основу для піци.

Кабачки крупно натираються. Дайте стекти соку, щоб маса добре схопилася на сковороді.

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Alina FooDee каже, що борошна може знадобитися трохи більше, ніж у її рецепті. Все залежатиме від водянистості кабачків.

Кабачкова піца з моцарелою та помідорами

Кабачкова піца з моцарелою та помідорами
Кабачкова піца з моцарелою та помідорами

Інгредієнти:

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  • кабачок, яйце – по 1 шт.;
  • борошно – 1-2 ст. л.;
  • сіль;
  • помідор, моцарела – 60 г;
  • сушений орегано та базилік.

Як приготувати:

  1. Натерти кабачок. Додати сіль, перемішати і залишити на п'ять хвилин, щоб кабачки пустили сік. Віджати рідину.
  2. Додати яйце, сіль, борошно.
  3. Розігріти сковороду, викласти кабачкове тісто, розрівняти. Готувати під кришкою чотири-п'ять хвилин до рум'яної скоринки.
  4. Нарізати помідори та моцарелу кружальцями.
  5. Перевернути кабачковий млинець. Викласти сир та помідори.
  6. Посолити помідори за смаком. Посипати сушеним орегано та базиліком.
  7. Накрити кришкою та обсмажити ще три-п'ять хвилин.

Дивіться у відео, як готує піцу авторка рецепта.

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Якщо є трохи більше часу, то приготуйте до сніданку цікаві чебуреки. Замість тіста у них терті кабачки.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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