Як просто почистити молоду картоплю за 5 хвилин

Картопля чиститься швидко, як і вимазуються руки, які потім складно відмити. Якщо немає гумових рукавичок, використовуйте яблучний оцет 6%

Як почистити молоду картоплю

Молода картопля вже на наших столах, а ми готові до найсмачніших експериментів з нею. Обов'язково приготуйте її з маком за старовинним рецептом української кухні.

Єдина складність з нашим улюбленим овочем – це її почистити. Почистити швидко, й щоб сильно не забруднити руки.

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Як почистити молоду картоплю та не забруднити руки

Перед тим, як чистити картоплю, залийте її водою

Найголовніша проблема в цьому процесі – це брудні руки, які потім дуже складно відмити.

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Радять чистити картоплю в гумових рукавичках. Якщо таких у вас немає, змастіть руки яблучним оцтом 6%.

Швидко очистити картоплю допоможе металева сіточка для посуду, жорстка частина губки для посуду та навіть будівельна рукавичка.

Як почистити молоду картоплю за 5 хвилин

Почистити молоду картоплю за 5 хвилин допоможе сіль / Фото: Pinterest

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Для цього знадобиться поліетиленовий пакет. Спочатку добре вимийте картоплю та перекладіть у неї. Тепер додайте сіль, зав'яжіть пакет. Можна використовувати два пакети.

Починайте інтенсивно перетирати картоплю, сіль допоможе прибрати шкірку. На цей процес знадобиться лише 5 хвилин.

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