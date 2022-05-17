Як просто почистити молоду картоплю за 5 хвилин

Молода картопля вже на наших столах, а ми готові до найсмачніших експериментів з нею. Обов'язково приготуйте її з маком за старовинним рецептом української кухні.
Єдина складність з нашим улюбленим овочем – це її почистити. Почистити швидко, й щоб сильно не забруднити руки.
Ми знайшли поради та рекомендації досвідчених господарок на каналі Мої улюблені рецепти.
Як почистити молоду картоплю та не забруднити руки
Найголовніша проблема в цьому процесі – це брудні руки, які потім дуже складно відмити.
Радять чистити картоплю в гумових рукавичках. Якщо таких у вас немає, змастіть руки яблучним оцтом 6%.
Швидко очистити картоплю допоможе металева сіточка для посуду, жорстка частина губки для посуду та навіть будівельна рукавичка.
Як почистити молоду картоплю за 5 хвилин
Для цього знадобиться поліетиленовий пакет. Спочатку добре вимийте картоплю та перекладіть у неї. Тепер додайте сіль, зав'яжіть пакет. Можна використовувати два пакети.
Починайте інтенсивно перетирати картоплю, сіль допоможе прибрати шкірку. На цей процес знадобиться лише 5 хвилин.
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