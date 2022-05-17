Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚽ Емполі – Україна: онлайн ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Без яєць та молока

Швидка вечеря

Печиво за 5 хвилин

Котлети з картоплі

Легкий салат

Добавки до хот-догу
СЬОГОДНІ Їжа

Як просто почистити молоду картоплю за 5 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 травня, 13:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Картопля чиститься швидко, як і вимазуються руки, які потім складно відмити. Якщо немає гумових рукавичок, використовуйте яблучний оцет 6%
Як почистити молоду картоплю
Як почистити молоду картоплю

Молода картопля вже на наших столах, а ми готові до найсмачніших експериментів з нею. Обов'язково приготуйте її з маком за старовинним рецептом української кухні.

Єдина складність з нашим улюбленим овочем – це її почистити. Почистити швидко, й щоб сильно не забруднити руки.

Реклама

Ми знайшли поради та рекомендації досвідчених господарок на каналі Мої улюблені рецепти.

Як почистити молоду картоплю та не забруднити руки

Перед тим, як чистити картоплю, залийте її водою
Перед тим, як чистити картоплю, залийте її водою

Найголовніша проблема в цьому процесі – це брудні руки, які потім дуже складно відмити.

Реклама

Радять чистити картоплю в гумових рукавичках. Якщо таких у вас немає, змастіть руки яблучним оцтом 6%.

Швидко очистити картоплю допоможе металева сіточка для посуду, жорстка частина губки для посуду та навіть будівельна рукавичка.

Як почистити молоду картоплю за 5 хвилин

Почистити молоду картоплю за 5 хвилин допоможе сіль
Почистити молоду картоплю за 5 хвилин допоможе сіль / Фото: Pinterest

Реклама

Для цього знадобиться поліетиленовий пакет. Спочатку добре вимийте картоплю та перекладіть у неї. Тепер додайте сіль, зав'яжіть пакет. Можна використовувати два пакети.

Починайте інтенсивно перетирати картоплю, сіль допоможе прибрати шкірку. На цей процес знадобиться лише 5 хвилин.

У цьому матеріялі зібрано всі правила та лайфхаки для городу на балконі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Не кожен знає
Страви з кульбаб
Готувати
Контроль якості
Як перевірити воду?
Дізнатися
Любиш українську кухню?
Готувати
Добірка страв
Що приготувати із сосисок
Рецепти
Лайфхак тижня
Домашній зефір
Хакнути
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити папір для випікання?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти