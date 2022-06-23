Як готують плов в Албанії та чому він виходить розсипчастим (фото)

Традиційно готують у круглій формі. Тут використовують курячі гомілки, спочатку їх потрібно змастити соусом з оливкової олії та спецій

Рецепт албанського плову з куркою

Албанський плов багато в чому відрізняється від звичного та добре знайомого нам плову.

Перше. У цій країні використовують курку, будь-які її частини. Друге – спосіб приготування. Гомілки спочатку трохи маринують, потім запікають. Тим часом рис готують у бульйоні на сковороді.

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Потім у круглій формі змішують усі інгредієнти. І третє – моркву в албанський плов додавати необов'язково.

Рецепт від kitchen.727go.com.

Албанський плов з куркою

Албанський плов з куркою

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Інгредієнти:

курячі гомілки – 10-18 шт.;

рис басматі – 200 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

вершкове масло – 25 г;

овочевий бульйон – 1 літр;

оливкова олія – 3-4 ст. л.;

паприка, петрушка – по 1 ст. л.;

сіль, перець.

Як приготувати:

У невеликій мисці змішати 2 ст. л. оливкової олії, паприку, перець, петрушку та сіль. Кожну курячу гомілку змастити олією зі спеціями та викласти у велику глибоку форму для запікання. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. У сотейник налити 1-2 ст. л. оливкової олії, додати 25 г вершкового масла й дрібно нарізану цибулю. Обсмажити 2-3 хвилин. Додати до цибулі промитий рис, перемішати та обсмажити ще впродовж хвилини. Обережно влити овочевий бульйон та довести до кипіння. Курку дістати з духовки, забрати з форми на окрему тарілку. У форму вилити рис разом з бульйоном, рівномірно розподілити. Зверху викласти курячі гомілки, залишаючи трохи місця між ними. Накрити фольгою та поставити курячий плов у духовку ще на 40 хвилин.

В Ірані є красива запіканка тах чин, вона дуже схожа на плов.