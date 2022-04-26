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Як зберігати кавові зерна, щоб вони не розгубили аромат та смак

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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26 квітня, 12:42
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Сонячне світло, волога та повітря – це головні вороги зерен. Не зберігайте їх у прозорій тарі та поруч зі спеціями
Як правильно зберігати кавові зерна
Як правильно зберігати кавові зерна / Фото: marek-kupiec

Будь-який продукт обов'язково зберігатиме свою якість, якщо йому надати потрібні для цього умови. Про те, як продовжити термін придатності борошна, ми писали, тепер кава у зернах.

Для початку експерти не радять купувати величезні упаковки, краще нехай вони будуть менших об'ємів.

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Не потрібно зберігати каву у паперових пакетах, краще тримайте їх у магазинній упаковці або непрозорій ємності.

Рекомендації із сайту Мasterclass.com.

Як треба зберігати кавові зерна

Кава має зберігатися в сухому та темному місці
Кава має зберігатися в сухому та темному місці / Фото: freepik.com

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Часто буває так, що ми розкриваємо пачку із зернами та починаємо молоти на кілька днів, а то й тижнів. Це не правильно.

Нехай кава буде в зернах, а перемелювати її потрібно рівно стільки, скільки потрібно прямо зараз.

Молота кава швидко втрачає свій аромат та смак.

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У домашніх умовах каву в зернах можна зберігати у вакуумній упаковці до двох місяців. Тримайте каву в сухому темному місці. Поруч не має стояти спецій.

Не пересипайте каву в прозору банку. Ємність має бути непрозорою, не пропускати світло і щільно закриватися.

Ідеально, якщо ви купили упаковку із зипом. У ній її можна зберігати.

І найкраще місце для кави у зернах на думку експертів – морозилка. Терміни коливаються від трьох до п'яти місяців.

Перш ніж помістити її туди, щільно закрийте упаковку.

Тут читайте про правильне зберігання яєць, якщо у вас тимчасово немає електрики.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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