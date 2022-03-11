Як зберігати курку до 12 місяців без холодильника

Це може бути будь-яке м'ясо курки. Ще потрібні цибуля, мелена паприка й трохи петрушки

Тушенина з курки / Фото: Мелисса Мир - вкусные рецепты

Як зробити свинячу тушенину, яка теж зберігається довго, ми розповідали.

Тепер курка, краще, якщо м'ясо буде на кістці. У цьому рецепті використовують курячі ніжки.

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На один кілограм м'яса йде одна чайна ложка солі та одна велика цибулина.

Паприку та чорний перець додавайте на свій смак.

Рецепт знайшли на каналі Мелісса Світ – смачні рецепти.

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Тушенина з курки

Інгредієнти:

куряче м'ясо – 4 кг;

сіль – 5 ч. л.;

цибуля – 4 шт.;

паприка, чорний перець – по 2 ч. л.;

оцет (4%) – 4 ст. л.;

петрушка – 1 пучок.

Спробуйте приготувати на вечерю куряче філе з начинкою, рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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М'ясо промити та обсушити. Додати сіль (4 ч. л.), перець, паприку, оцет, добре перемішати. Цибулю нарізати кільцями, петрушку – крупно, з'єднати. Додати сіль (1 ч. л.), перемішати. На дно банки викласти цибулю, потім – м'ясо, потім – цибулю. Щільно закрити кришки. На дно каструлі викласти рушник, поставити банки та залити водою. Вода має повністю закривати банки. Довести до кипіння середньому вогні. Варити 5-6 годин. Залишити у воді до остигання.

Дивіться у відео, як правильно вкладати м'ясо у банки.