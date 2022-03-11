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Як зберігати курку до 12 місяців без холодильника

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 березня, 13:15
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Це може бути будь-яке м'ясо курки. Ще потрібні цибуля, мелена паприка й трохи петрушки
Тушенина з курки
Тушенина з курки / Фото: Мелисса Мир - вкусные рецепты

Як зробити свинячу тушенину, яка теж зберігається довго, ми розповідали.

Тепер курка, краще, якщо м'ясо буде на кістці. У цьому рецепті використовують курячі ніжки.

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На один кілограм м'яса йде одна чайна ложка солі та одна велика цибулина.

Паприку та чорний перець додавайте на свій смак.

Рецепт знайшли на каналі Мелісса Світ – смачні рецепти.

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Тушенина з курки

Інгредієнти:

  • куряче м'ясо – 4 кг;
  • сіль – 5 ч. л.;
  • цибуля – 4 шт.;
  • паприка, чорний перець – по 2 ч. л.;
  • оцет (4%) – 4 ст. л.;
  • петрушка – 1 пучок.

Спробуйте приготувати на вечерю куряче філе з начинкою, рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. М'ясо промити та обсушити. Додати сіль (4 ч. л.), перець, паприку, оцет, добре перемішати.
  2. Цибулю нарізати кільцями, петрушку – крупно, з'єднати. Додати сіль (1 ч. л.), перемішати.
  3. На дно банки викласти цибулю, потім – м'ясо, потім – цибулю. Щільно закрити кришки.
  4. На дно каструлі викласти рушник, поставити банки та залити водою. Вода має повністю закривати банки.
  5. Довести до кипіння середньому вогні. Варити 5-6 годин. Залишити у воді до остигання.

Дивіться у відео, як правильно вкладати м'ясо у банки.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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